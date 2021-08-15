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  • Zaručene zdravšie ďasná už za 2 týždne*
  • Zaručene zdravšie ďasná už za 2 týždne*
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  • Zaručene zdravšie ďasná už za 2 týždne*

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare AirFloss UltraMedzizubné trysky

HX8032/07

3.3
| (6) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt
Zaručene zdravšie ďasná už za 2 týždne*
Trysky AirFloss Ultra sú najjednoduchším riešením účinného čistenia medzizubných priestorov pre tých, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne.
Zobraziť všetky výhody

Vyrobené pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne

Zaručene zdravšie ďasná už za 2 týždne*

  • 2 trysky

Odstraňuje až 99,9 % povlaku***

Odstraňuje až 99,9 % povlaku***

AirFloss Ultra odstráni až 99,9 % povlaku z ošetrovaných miest.***

Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek

Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek

Naše klinicky overené výsledky sú možné vďaka jedinečnej technológii, ktorá kombinuje vzduch a ústnu alebo čistú vodu na silné a zároveň jemné čistenie medzizubných priestorov a pozdĺž línie ďasien.

Jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť zdravý návyk

Jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť zdravý návyk

Čistenie medzizubných priestorov je veľmi dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss predstavuje jednoduchý spôsob hĺbkového čistenia medzizubných priestorov, čím pomáha vytvoriť si zdravé návyky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.3

z 5

6

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

3
2

15/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Ma dost velký tlak

Chtěla jsem vyzkoušet místo mezizubnich kartáčku..

Nevýhody

Musí se to naučit

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

02/01/2019

Česká republika

Česká republika

spokojenost

Používám zatím jen týden, ale jsem velmi spokojená. Výrobek naprosto splnil má očekávání.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

17/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Jsem spokojen

Jedna tryska mi vydrží na cca půl roku při používání dvakrát denně.

Výhody

Dělá, co má.

Nevýhody

Nevydrží věčně.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. ak sa používa spolu s manuálnou zubnou kefkou a antimikrobiálnou ústnou vodou u pacientov s miernym až stredne vážnym zápalom ďasien; ústna sprcha AirFloss má slúžiť ako pomôcka pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne, aby si vytvorili každodenný zdravý návyk čistenia medzizubných priestorov. Ďalšie informácie nájdete v časti Otázky a odpovede na karte Podpora.

  2. * Na ošetrovaných oblastiach; v laboratórnej štúdii. Skutočné výsledky dosiahnuté v ústach sa môžu líšiť

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