Tento produkt už nie je dostupný
2 trysky
AirFloss Ultra odstráni až 99,9 % povlaku z ošetrovaných miest.***
Naše klinicky overené výsledky sú možné vďaka jedinečnej technológii, ktorá kombinuje vzduch a ústnu alebo čistú vodu na silné a zároveň jemné čistenie medzizubných priestorov a pozdĺž línie ďasien.
Čistenie medzizubných priestorov je veľmi dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss predstavuje jednoduchý spôsob hĺbkového čistenia medzizubných priestorov, čím pomáha vytvoriť si zdravé návyky.
3.3
z 5
6
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Sněžka
15/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Ma dost velký tlak
Chtěla jsem vyzkoušet místo mezizubnich kartáčku..
Nevýhody
Musí se to naučit
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
Kobra9
02/01/2019
Česká republika
spokojenost
Používám zatím jen týden, ale jsem velmi spokojená. Výrobek naprosto splnil má očekávání.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
Zákazník12345
17/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Jsem spokojen
Jedna tryska mi vydrží na cca půl roku při používání dvakrát denně.
Výhody
Dělá, co má.
Nevýhody
Nevydrží věčně.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
ak sa používa spolu s manuálnou zubnou kefkou a antimikrobiálnou ústnou vodou u pacientov s miernym až stredne vážnym zápalom ďasien; ústna sprcha AirFloss má slúžiť ako pomôcka pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne, aby si vytvorili každodenný zdravý návyk čistenia medzizubných priestorov. Ďalšie informácie nájdete v časti Otázky a odpovede na karte Podpora.
* Na ošetrovaných oblastiach; v laboratórnej štúdii. Skutočné výsledky dosiahnuté v ústach sa môžu líšiť
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