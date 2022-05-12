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Tento produkt už nie je dostupný

Philips SonicareAirFloss Ultra – prístroj na medzizubnú hygienu

HX8491/03

4.9

| (34) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Zaručene zdravšie ďasná už za 2 týždne*

AirFloss Ultra**** je najjednoduchším riešením na účinné čistenie medzizubných priestorov pre tých, ktorí pravidelne nepoužívajú zubnú niť. AirFloss Ultra je možné používať spolu s ústnou alebo čistou vodou a je klinicky overené, že je rovnako účinný pre zdravie ďasien ako zubná niť.**

Zobraziť všetky výhody

Vyrobené pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne

Zaručene zdravšie ďasná už za 2 týždne*

  • so zubnou kefkou DiamondClean

  • s 1 tryskou a 1 kefkovým nástavcom

  • Nabíjací pohár, cestovné puzdro

Vybieli zuby viac ako 2x účinnejšie v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Vybieli zuby viac ako 2x účinnejšie v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Pomocou zubnej kefky Philips Sonicare vybielite svoje zuby až 2x účinnejšie ako pomocou manuálnej zubnej kefky, a to už za 1 týždeň. Táto kefka odstráni až o 100 % viac škvŕn a už po 1 týždni zaručí belšie zuby.

Navrhnuté na pohyb s maximálnymi sonickými vibráciami

Navrhnuté na pohyb s maximálnymi sonickými vibráciami

Pre našu hlavnú technológiu čistiacich pohybov s vysokou frekvenciou a širokým záberom, ktoré vykonajú viac než 31 000 sterov za minútu, sú kľúčové kefkové nadstavce Philips Sonicare. Naša bezkonkurenčná sonická technológia v plnej miere prenáša výkon z rúčky až do špičky kefkového nadstavca. Tento sonický pohyb vedie k dynamickému pohybu kvapalín, ktorý vháňa kvapalinu hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž ďasna na dosiahnutie prvotriedneho, no jemného čistenia za každých okolností.

Odstraňuje až 99,9 % povlaku***

Odstraňuje až 99,9 % povlaku***

AirFloss Ultra odstráni až 99,9 % povlaku z ošetrovaných miest.***

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

34

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

12/05/2022

Česká republika

Česká republika

Best purchase

This has been a best purchase before getting braces. Easy to use and preforms utmost cleaning. My dental hygienist can see the positive impact of this brush on the cleaningness of my teeth.

Výhody

Best Preformance

Nevýhody

Small tank for Airfloss (but its easy to transport)

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Přístroj na čištění mezizubních prostor

Dátum použitia 2021-11-12

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Přístroj na čištění mezizubních prostor

Dátum použitia 2021-11-12

05/05/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Konečně perfektně vyčištěné zuby

Na doporučení dentální hygienistky jsem si pořídil tento sonický kartáček a jsem absolutně nadšen. Žádné zbytky plaku na zubech i lepší mezizubní prostory. V kombinaci s mezizubní sprchou je to super!

Výhody

perfektní vyčištění, design, výdrž baterie, nabíjecí cestovní pouzdro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Přístroj na čištění mezizubních prostor

Dátum použitia 2021-04-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Přístroj na čištění mezizubních prostor

Dátum použitia 2021-04-05

09/03/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek slouží celé rodině

Výtečná volba pro užití celou rodinou. Nástavce lze měnit a využívat jejich barevné rozlišení. V kolekci je i samostatný kontejner na kartáčové nástavce. Lze propojit s mobilní aplikací a získávat statistiky o četnosti čištění zubů. Pomocníkem je také řiditelná zubní sprcha.

Výhody

Kompletnost řešení a rúzné režimy použití.

Nevýhody

Snad trochu cena.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Přístroj na čištění mezizubních prostor

Dátum použitia 2021-11-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Přístroj na čištění mezizubních prostor

Dátum použitia 2021-11-09

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. alebo Vám vrátime peniaze

  2. ak sa používa spolu s manuálnou zubnou kefkou a antimikrobiálnou ústnou vodou u pacientov s miernym až stredne vážnym zápalom ďasien; ústna sprcha AirFloss má slúžiť ako pomôcka pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne, aby si vytvorili každodenný zdravý návyk čistenia medzizubných priestorov. Ďalšie informácie nájdete v časti Otázky a odpovede na karte Podpora.

  3. * Na ošetrovaných oblastiach; v laboratórnej štúdii. Skutočné výsledky dosiahnuté v ústach sa môžu líšiť

  4. * *AirFloss Ultra a Pro sú rovnaké výrobky, avšak môžu byť rozdielne pomenované v závislosti do krajiny a kanála.

  5. * * * v závislosti od použitého nastavenia striekania