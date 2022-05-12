Tento produkt už nie je dostupný
Zaručene zdravšie ďasná už za 2 týždne*
AirFloss Ultra**** je najjednoduchším riešením na účinné čistenie medzizubných priestorov pre tých, ktorí pravidelne nepoužívajú zubnú niť. AirFloss Ultra je možné používať spolu s ústnou alebo čistou vodou a je klinicky overené, že je rovnako účinný pre zdravie ďasien ako zubná niť.**
so zubnou kefkou DiamondClean
s 1 tryskou a 1 kefkovým nástavcom
Nabíjací pohár, cestovné puzdro
Pomocou zubnej kefky Philips Sonicare vybielite svoje zuby až 2x účinnejšie ako pomocou manuálnej zubnej kefky, a to už za 1 týždeň. Táto kefka odstráni až o 100 % viac škvŕn a už po 1 týždni zaručí belšie zuby.
Pre našu hlavnú technológiu čistiacich pohybov s vysokou frekvenciou a širokým záberom, ktoré vykonajú viac než 31 000 sterov za minútu, sú kľúčové kefkové nadstavce Philips Sonicare. Naša bezkonkurenčná sonická technológia v plnej miere prenáša výkon z rúčky až do špičky kefkového nadstavca. Tento sonický pohyb vedie k dynamickému pohybu kvapalín, ktorý vháňa kvapalinu hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž ďasna na dosiahnutie prvotriedneho, no jemného čistenia za každých okolností.
AirFloss Ultra odstráni až 99,9 % povlaku z ošetrovaných miest.***
4.9
z 5
34
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
zebra1302
12/05/2022
Česká republika
Best purchase
This has been a best purchase before getting braces. Easy to use and preforms utmost cleaning. My dental hygienist can see the positive impact of this brush on the cleaningness of my teeth.
Výhody
Best Preformance
Nevýhody
Small tank for Airfloss (but its easy to transport)
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Přístroj na čištění mezizubních prostor
Dátum použitia 2021-11-12
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Přístroj na čištění mezizubních prostor
Dátum použitia 2021-11-12
ronny80
05/05/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Konečně perfektně vyčištěné zuby
Na doporučení dentální hygienistky jsem si pořídil tento sonický kartáček a jsem absolutně nadšen. Žádné zbytky plaku na zubech i lepší mezizubní prostory. V kombinaci s mezizubní sprchou je to super!
Výhody
perfektní vyčištění, design, výdrž baterie, nabíjecí cestovní pouzdro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Přístroj na čištění mezizubních prostor
Dátum použitia 2021-04-05
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Přístroj na čištění mezizubních prostor
Dátum použitia 2021-04-05
mpix
09/03/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek slouží celé rodině
Výtečná volba pro užití celou rodinou. Nástavce lze měnit a využívat jejich barevné rozlišení. V kolekci je i samostatný kontejner na kartáčové nástavce. Lze propojit s mobilní aplikací a získávat statistiky o četnosti čištění zubů. Pomocníkem je také řiditelná zubní sprcha.
Výhody
Kompletnost řešení a rúzné režimy použití.
Nevýhody
Snad trochu cena.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Přístroj na čištění mezizubních prostor
Dátum použitia 2021-11-09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Přístroj na čištění mezizubních prostor
Dátum použitia 2021-11-09
alebo Vám vrátime peniaze
ak sa používa spolu s manuálnou zubnou kefkou a antimikrobiálnou ústnou vodou u pacientov s miernym až stredne vážnym zápalom ďasien; ústna sprcha AirFloss má slúžiť ako pomôcka pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne, aby si vytvorili každodenný zdravý návyk čistenia medzizubných priestorov. Ďalšie informácie nájdete v časti Otázky a odpovede na karte Podpora.
* Na ošetrovaných oblastiach; v laboratórnej štúdii. Skutočné výsledky dosiahnuté v ústach sa môžu líšiť
* *AirFloss Ultra a Pro sú rovnaké výrobky, avšak môžu byť rozdielne pomenované v závislosti do krajiny a kanála.
* * * v závislosti od použitého nastavenia striekania