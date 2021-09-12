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  • Dosah na ťažšie dost. miesta v medzizub. priest. Dokonalé vyčis.*
  • Dosah na ťažšie dost. miesta v medzizub. priest. Dokonalé vyčis.*
  • Dosah na ťažšie dost. miesta v medzizub. priest. Dokonalé vyčis.*
  • Dosah na ťažšie dost. miesta v medzizub. priest. Dokonalé vyčis.*
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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare InterCareŠtandardné nástavce pre sonické zubné kefky

HX9004/10

4.9
| (81) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Dosah na ťažšie dost. miesta v medzizub. priest. Dokonalé vyčis.*
Vďaka špičkovej technológii vlákien a extra dlhým vláknam pomáha i InterCare odstrániť až 7-krát viac zubného povlaku medzi zubami než manuálna kefka a zlepšuje zdravie ďasien už po dvoch týždňoch používania.
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Kompatibilné produkty
5100

5100
Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

HX684A

HX6857/28

4300

4300
Sonická zubná kefka s 1 režimom a cestovným puzdrom

HX680B

HX6800/87

4300

4300
Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)

HX680J

HX6800/35

5100

5100
Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom

HX684B

HX6850/57

4300

4300
Sonická zubná kefka s 1 režimom a cestovným puzdrom

HX680J

HX6806/03

4300

4300
Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)

HX680A

HX6807/35

Čistí medzizubné priestory a ťažko dostupné miesta

Dosah na ťažšie dost. miesta v medzizub. priest. Dokonalé vyčis.*

  • 4-balenie

  • Štandardná veľkosť

  • Nasadzovací systém

  • Párovanie režimov BrushSync

Odstráňte až 7 x viac povlaku vďaka kefkovému nástavcu InterCare*

Odstráňte až 7 x viac povlaku vďaka kefkovému nástavcu InterCare*

Nasaďte kefkový nástavec InterCare a vylepšite stav ďasien už za dva týždne. Výnimočne dlhé vlákna pomáhajú odstrániť viac povlaku z ťažko dostupných miest a medzi zubami a prispievajú tak k zdravým ďasnám.

Zdravšie ďasná už za 2 týždne

Zdravšie ďasná už za 2 týždne

Kefkový nástavec InterCare má výnimočne dlhé, husté a vysokokvalitné vlákna, ktoré si poradia so skrytým povlakom uloženým hlboko medzi zubami. Je klinicky preukázané, že tento kefkový nástavec zmierňuje krvácanie a zápaly ďasien už za 2 týždne.

Automatický výber optimálneho režimu pre tie najlepšie výsledky**

Automatický výber optimálneho režimu pre tie najlepšie výsledky**

Vďaka funkcii párovania režimov BrushSync™ dosiahnete vždy to najlepšie čistenie**. Kefkový nástavec InterCare sa synchronizuje s rúčkou zubnej kefky Philips Sonicare s technológiou BrushSync™** a vyberie optimálny režim a úroveň intenzity na výnimočné čistenie zubov. Stačí len začať čistiť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.9

z 5

81

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

12/09/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

doporučuji

Tato hlavice mi zatím ze všech vyzkoušených vyhovuje nejvíc, malá, měkká. U zubaře jsem byla pochválená

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre InterCare HX9002/10 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre InterCare HX9002/10 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks

22/08/2021

Česká republika

Česká republika

Zamestnanec spoločnosti Philips

Overený kupujúci

Skvělý výrobek

[Employee of philipsglobal] Perfektně čistí i hůře přístupná místa, dlouho vydrží, má kryt štetin, což je výhodné pro cestování. Lze pouzit na více kartáčků, lze se při návštěvě nebo cestování domluvit a vozit pouze hlavici, ne kompletní kartáček.

Výhody

Výdrž, kompabilita.

Nevýhody

Nevím o žádné.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre InterCare HX9002/10 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre InterCare HX9002/10 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks

10/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Hlavice určená pro čištění mezizubních prostor.

Kartáčková hlavice je uzpůsobením a velikostí svých štětin určena k hloubkovému čištění mezizubních prostor. Pravidelně ji střídám s dalšími hlavicemi W2 a C2. Výhodu je párování režimu BrushSync, kdy kartáček podle nasazené hlavice sám vybere ten správný čistící režim a intenzitu pro nejlepší možné vyčištění.

Výhody

Párování režimu BrushSync

Nevýhody

Snad jen cena náhradních hlavic.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre InterCare HX9004/10 Standardní hlavice sonického kartáčku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre InterCare HX9004/10 Standardní hlavice sonického kartáčku

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

  2. Párovanie režimov BrushSync™ je kompatibilné iba s rúčkami zubných kefiek s podporou technológie Philips Sonicare BrushSync™