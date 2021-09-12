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Tento produkt už nie je dostupný
HX684A
HX6857/28
HX680B
HX6800/87
HX680J
HX6800/35
HX684B
HX6850/57
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/35
4-balenie
Štandardná veľkosť
Nasadzovací systém
Párovanie režimov BrushSync
Nasaďte kefkový nástavec InterCare a vylepšite stav ďasien už za dva týždne. Výnimočne dlhé vlákna pomáhajú odstrániť viac povlaku z ťažko dostupných miest a medzi zubami a prispievajú tak k zdravým ďasnám.
Kefkový nástavec InterCare má výnimočne dlhé, husté a vysokokvalitné vlákna, ktoré si poradia so skrytým povlakom uloženým hlboko medzi zubami. Je klinicky preukázané, že tento kefkový nástavec zmierňuje krvácanie a zápaly ďasien už za 2 týždne.
Vďaka funkcii párovania režimov BrushSync™ dosiahnete vždy to najlepšie čistenie**. Kefkový nástavec InterCare sa synchronizuje s rúčkou zubnej kefky Philips Sonicare s technológiou BrushSync™** a vyberie optimálny režim a úroveň intenzity na výnimočné čistenie zubov. Stačí len začať čistiť.
4.9
z 5
81
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Jana12
12/09/2021
Česká republika
Overený kupujúci
doporučuji
Tato hlavice mi zatím ze všech vyzkoušených vyhovuje nejvíc, malá, měkká. U zubaře jsem byla pochválená
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre InterCare HX9002/10 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre InterCare HX9002/10 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks
Maruš64
22/08/2021
Česká republika
Zamestnanec spoločnosti Philips
Overený kupujúci
Skvělý výrobek
[Employee of philipsglobal] Perfektně čistí i hůře přístupná místa, dlouho vydrží, má kryt štetin, což je výhodné pro cestování. Lze pouzit na více kartáčků, lze se při návštěvě nebo cestování domluvit a vozit pouze hlavici, ne kompletní kartáček.
Výhody
Výdrž, kompabilita.
Nevýhody
Nevím o žádné.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre InterCare HX9002/10 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre InterCare HX9002/10 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks
H-tek
10/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Hlavice určená pro čištění mezizubních prostor.
Kartáčková hlavice je uzpůsobením a velikostí svých štětin určena k hloubkovému čištění mezizubních prostor. Pravidelně ji střídám s dalšími hlavicemi W2 a C2. Výhodu je párování režimu BrushSync, kdy kartáček podle nasazené hlavice sám vybere ten správný čistící režim a intenzitu pro nejlepší možné vyčištění.
Výhody
Párování režimu BrushSync
Nevýhody
Snad jen cena náhradních hlavic.
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Táto recenzia bola vytvorená pre InterCare HX9004/10 Standardní hlavice sonického kartáčku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre InterCare HX9004/10 Standardní hlavice sonického kartáčku
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
Párovanie režimov BrushSync™ je kompatibilné iba s rúčkami zubných kefiek s podporou technológie Philips Sonicare BrushSync™