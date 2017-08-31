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Tento produkt už nie je dostupný
HX9042/07
2 ks
Štandardná veľkosť
Nasadzovací systém
Najdôkladnejšie vyčistenie
Náš kefkový nástavec AdaptiveClean je jediným nástavcom pre elektrické zubné kefky, ktorý kopíruje jedinečný tvar vašich zubov a ďasien. Vďaka mäkkým ohybným bokom vyrobeným z gumy sa vlákna kefkového nástavca lepšie prispôsobia povrchu každého zuba. Získate tak až 4-násobne väčšiu kontaktnú plochu* a 10-násobne účinnejšie odstránenie povlaku** v okolí ďasien a medzi zubami. Nástavec dôkladne prečistí dokonca aj ťažko dostupné miesta a pritom zostáva šetrný k ďasnám.
S kefkovým nástavcom AdaptiveClean prebieha aj to najdôkladnejšie čistenie šetrným spôsobom. Ako posúvate sonickú kefku pozdĺž ďasien, ohybné boky a vlákna kefkového nástavca absorbujú prípadný nadmerný tlak. Mäkké tkanivá ďasien sú tak chránené aj v prípade, že pri čistení zubov príliš tlačíte.
Náš najinovatívnejší kefkový nástavec sa zároveň vyznačuje najdôkladnejším čistením. Nástavec AdaptiveClean vďaka svojmu ohybnému prevedeniu dokáže odstrániť až 10-krát viac povlaku z ťažko dostupných miest. Kefkový nástavec sa pohybuje spôsobom, ktorý ešte zintenzívňuje dynamické čistenie sonickej zubnej kefky od spoločnosti Philips. Nech si zuby čistíte akokoľvek, výsledkom vždy budú neobyčajne čisté zuby na pohľad aj na pocit.
2.8
z 5
5
Recenzie
hankat7
31/08/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Že všech kartáčků, co jsem vyzkoušela, je bezkonkurenčně nejlepší
Oceňuji měkkou vrstvu na vrchní straně. Při náhodném zavadění o horní zuby, není dotyk tak tvrdý a nepříjemný. Jsem velmi spokojená.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Pytrýsek
28/08/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Zatím spokojený
Hlavice zatím nepoužívám moc dlouho, ale jsem s nimi spokojený, uvidíme jak bude spokojená i moje zubařka :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AdaptiveClean HX9042/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AdaptiveClean HX9042/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks
Kartáčkofil
09/08/2018
Česká republika
Dobré, ale neobešlo se bez reklamace
Přibalené hlavice u kartáčků v sadě jsem musel po třetím použití reklamovat. Zřejmě výrobní vada - kovový plíšek rezonoval, že to až skoro budilo ráno sousedy :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AdaptiveClean HX9042/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AdaptiveClean HX9042/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks
V porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean
v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou