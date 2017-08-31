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  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
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  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare AdaptiveCleanŠtandardné nástavce pre sonické zubné kefky

HX9042/07

2.8
| (5) Recenzie
Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
Čistenie ťažko dostupných problematických miest je teraz oveľa jednoduchšie. Náš kefkový nástavec AdaptiveClean má až 4-násobne väčšiu kontaktnú plochu* a ľahko absorbuje nadmerný tlak pri čistení. Akokoľvek si čistíte zuby, dosiahnete skutočne dôkladné vyčistenie, ktoré je šetrné k vašim ďasnám.
Zobraziť všetky výhody

Naša najdôkladnejšie kefková hlavica

Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná

  • 2 ks

  • Štandardná veľkosť

  • Nasadzovací systém

  • Najdôkladnejšie vyčistenie

4-násobne väčšia kontaktná plocha* na dôkladné čistenie bez námahy

4-násobne väčšia kontaktná plocha* na dôkladné čistenie bez námahy

Náš kefkový nástavec AdaptiveClean je jediným nástavcom pre elektrické zubné kefky, ktorý kopíruje jedinečný tvar vašich zubov a ďasien. Vďaka mäkkým ohybným bokom vyrobeným z gumy sa vlákna kefkového nástavca lepšie prispôsobia povrchu každého zuba. Získate tak až 4-násobne väčšiu kontaktnú plochu* a 10-násobne účinnejšie odstránenie povlaku** v okolí ďasien a medzi zubami. Nástavec dôkladne prečistí dokonca aj ťažko dostupné miesta a pritom zostáva šetrný k ďasnám.

Až 2-násobne lepšie pre ďasná ako manuálna kefka

Až 2-násobne lepšie pre ďasná ako manuálna kefka

S kefkovým nástavcom AdaptiveClean prebieha aj to najdôkladnejšie čistenie šetrným spôsobom. Ako posúvate sonickú kefku pozdĺž ďasien, ohybné boky a vlákna kefkového nástavca absorbujú prípadný nadmerný tlak. Mäkké tkanivá ďasien sú tak chránené aj v prípade, že pri čistení zubov príliš tlačíte.

10-násobne účinnejšie odstránenie povlaku** z ťažko dostupných miest

10-násobne účinnejšie odstránenie povlaku** z ťažko dostupných miest

Náš najinovatívnejší kefkový nástavec sa zároveň vyznačuje najdôkladnejším čistením. Nástavec AdaptiveClean vďaka svojmu ohybnému prevedeniu dokáže odstrániť až 10-krát viac povlaku z ťažko dostupných miest. Kefkový nástavec sa pohybuje spôsobom, ktorý ešte zintenzívňuje dynamické čistenie sonickej zubnej kefky od spoločnosti Philips. Nech si zuby čistíte akokoľvek, výsledkom vždy budú neobyčajne čisté zuby na pohľad aj na pocit.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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2.8

z 5

5

Recenzie

2

31/08/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Že všech kartáčků, co jsem vyzkoušela, je bezkonkurenčně nejlepší

Oceňuji měkkou vrstvu na vrchní straně. Při náhodném zavadění o horní zuby, není dotyk tak tvrdý a nepříjemný. Jsem velmi spokojená.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

28/08/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Zatím spokojený

Hlavice zatím nepoužívám moc dlouho, ale jsem s nimi spokojený, uvidíme jak bude spokojená i moje zubařka :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AdaptiveClean HX9042/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AdaptiveClean HX9042/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks

09/08/2018

Česká republika

Česká republika

Dobré, ale neobešlo se bez reklamace

Přibalené hlavice u kartáčků v sadě jsem musel po třetím použití reklamovat. Zřejmě výrobní vada - kovový plíšek rezonoval, že to až skoro budilo ráno sousedy :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AdaptiveClean HX9042/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AdaptiveClean HX9042/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean

  2. v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou