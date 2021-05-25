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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare DiamondCleanElektrická sonická zubná kefka

HX9342/02

3.8

| (4) Recenzie

Belšie a zdravšie zuby na celý život

Najlepšia bieliaca elektrická zubná kefka Philips Sonicare v najelegantnejšom prevedení. Prejdite na Sonicare aj vy.

Zobraziť všetky výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Značka sonických kefiek odporúčaná odborníkmi častejšie ako ktorákoľvek iná na svete1

Najlepšia bieliaca elektrická zubná kefka Sonicare

Belšie a zdravšie zuby na celý život

  • 5 režimov

  • 2 kefkové nástavce

Odstráni až 7x viac povlaku ako manuálna zubná kefka

Odstráni až 7x viac povlaku ako manuálna zubná kefka

Odstráni až 7-krát viac povlaku z ťažko prístupných miest v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.

Zlepší zdravotný stav ďasien už za dva týždne

Zlepší zdravotný stav ďasien už za dva týždne

Elektrické zubné kefky Philips Sonicare zabezpečia optimálne čistenie medzizubných priestorov a pozdĺž ďasien, čím pomáhajú zlepšiť zdravotný stav ďasien už za dva týždne.

Vybieli zuby viac ako 2x účinnejšie v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Vybieli zuby viac ako 2x účinnejšie v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Pomocou zubnej kefky Philips Sonicare vybielite svoje zuby až 2x účinnejšie ako pomocou manuálnej zubnej kefky, a to už za 1 týždeň. Táto kefka odstráni až o 100 % viac škvŕn a už po 1 týždni zaručí belšie zuby.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.8

z 5

4

Recenzie

3
2

25/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé funkce, super čištění, už mají i děti a bav

Kartáček bych nevyměnila za nic jiného. Má super funkce a jsem s ním spokojená

Výhody

Čisté zuby , i zubařka poznala

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček

Dátum použitia 2019-05-25

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček

Dátum použitia 2019-05-25

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Byl jsem překvapen efektivností sonického čištění.

Velmi kvalitní a ergonomicky bez chyby. Po roce používání nemám problém se zubním kamenem ani další kazy :-D

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Kartáček mně nadchnul

Kartáček je výborný, sofistikovaný nástroj pro péči o zuby.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Studie 

  1. pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v režime Clean