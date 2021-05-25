Tento produkt už nie je dostupný
HX9342/02
Belšie a zdravšie zuby na celý život
Najlepšia bieliaca elektrická zubná kefka Philips Sonicare v najelegantnejšom prevedení. Prejdite na Sonicare aj vy.
5 režimov
2 kefkové nástavce
Odstráni až 7-krát viac povlaku z ťažko prístupných miest v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.
Elektrické zubné kefky Philips Sonicare zabezpečia optimálne čistenie medzizubných priestorov a pozdĺž ďasien, čím pomáhajú zlepšiť zdravotný stav ďasien už za dva týždne.
Pomocou zubnej kefky Philips Sonicare vybielite svoje zuby až 2x účinnejšie ako pomocou manuálnej zubnej kefky, a to už za 1 týždeň. Táto kefka odstráni až o 100 % viac škvŕn a už po 1 týždni zaručí belšie zuby.
3.8
z 5
4
Recenzie
Bet-A
25/05/2021
Česká republika
Skvělé funkce, super čištění, už mají i děti a bav
Kartáček bych nevyměnila za nic jiného. Má super funkce a jsem s ním spokojená
Výhody
Čisté zuby , i zubařka poznala
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček
Dátum použitia 2019-05-25
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček
Dátum použitia 2019-05-25
skacel1978
08/09/2013
Česká republika
Byl jsem překvapen efektivností sonického čištění.
Velmi kvalitní a ergonomicky bez chyby. Po roce používání nemám problém se zubním kamenem ani další kazy :-D
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček
Buscha
25/08/2013
Česká republika
Kartáček mně nadchnul
Kartáček je výborný, sofistikovaný nástroj pro péči o zuby.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček
Studie
pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v režime Clean