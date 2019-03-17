Tento produkt už nie je dostupný
5 režimov
2 kefkové nástavce
Nabíjací pohár, cestovné puzdro
s režimom Polish
Husté a vysokokvalitné vlákna odstraňujú povlak až 7-krát účinnejšie než manuálna zubná kefka.
Nasaďte náš kefkový nástavec DiamondClean a jemne a zároveň účinne odstráňte neželané sfarbenie zubov. Tesne usporiadané stredové vlákna na odstraňovanie neželaného zafarbenia zubov tvrdo pracujú na tom, aby bol váš úsmev dvakrát belší už za 7 dní.*
Vďaka optimálnemu čisteniu pomocou nástavca DiamondClean budú vaše ďasná zdravšie už po 2 týždňoch*. Odstránite až 7x viac povlaku pozdĺž ďasien než pri použití manuálnej zubnej kefky* a získate ten najzdravší úsmev.
4.7
z 5
1496
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Miriam
17/03/2019
Slovensko
super
este sa ucime pouzivat :), zatial si zvykame na bzucanie a cistenie zrkadla
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9392/39 Elektrická sonická zubná kefka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9392/39 Elektrická sonická zubná kefka
Aloka
22/01/2019
Slovensko
Best
Najlepšia kefka na trhu Spickovy design Výdrž batérie Chýba bluetooth
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9332/04 Elektrická sonická zubná kefka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9332/04 Elektrická sonická zubná kefka
Junaagy
26/12/2017
Slovensko
Perfektne
Po každom použití zuby hladké ako po absolvovaní dentálnej hygieny. Parada
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9352/04 Elektrická sonická zubná kefka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9352/04 Elektrická sonická zubná kefka
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v režime Clean