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  • Belšie a zdravšie zuby na celý život
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  • Belšie a zdravšie zuby na celý život
  • Belšie a zdravšie zuby na celý život
  • Belšie a zdravšie zuby na celý život
  • Belšie a zdravšie zuby na celý život
  • Belšie a zdravšie zuby na celý život
  • Belšie a zdravšie zuby na celý život
  • Belšie a zdravšie zuby na celý život
  • Belšie a zdravšie zuby na celý život
  • Belšie a zdravšie zuby na celý život
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Belšie a zdravšie zuby na celý život
  • Belšie a zdravšie zuby na celý život
  • Belšie a zdravšie zuby na celý život
  • Belšie a zdravšie zuby na celý život
  • Belšie a zdravšie zuby na celý život
  • Belšie a zdravšie zuby na celý život
  • Belšie a zdravšie zuby na celý život
  • Belšie a zdravšie zuby na celý život

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare DiamondCleanElektrická sonická zubná kefka

HX9372/04

4.7
| (1496) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Belšie a zdravšie zuby na celý život
Najlepšia bieliaca elektrická zubná kefka Philips Sonicare v najelegantnejšom prevedení. Prejdite na Sonicare aj vy.
Zobraziť všetky výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka na svete1

Najlepšia bieliaca sonická zubná kefka Philips Sonicare

Belšie a zdravšie zuby na celý život

  • 5 režimov

  • 2 kefkové nástavce

  • Nabíjací pohár, cestovné puzdro

  • Cestovná puzdro s USB

Až 7-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Až 7-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Husté a vysokokvalitné vlákna odstraňujú povlak až 7-krát účinnejšie než manuálna zubná kefka.

Žiarivejší úsmev za 1 týždeň s kefkovým nástavcom DiamondClean*

Žiarivejší úsmev za 1 týždeň s kefkovým nástavcom DiamondClean*

Nasaďte náš kefkový nástavec DiamondClean a jemne a zároveň účinne odstráňte neželané sfarbenie zubov. Tesne usporiadané stredové vlákna na odstraňovanie neželaného zafarbenia zubov tvrdo pracujú na tom, aby bol váš úsmev dvakrát belší už za 7 dní.*

Zdravšie ďasná už za 2 týždne*

Zdravšie ďasná už za 2 týždne*

Vďaka optimálnemu čisteniu pomocou nástavca DiamondClean budú vaše ďasná zdravšie už po 2 týždňoch*. Odstránite až 7x viac povlaku pozdĺž ďasien než pri použití manuálnej zubnej kefky* a získate ten najzdravší úsmev.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

1496

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

17/03/2019

Slovensko

Slovensko

super

este sa ucime pouzivat :), zatial si zvykame na bzucanie a cistenie zrkadla

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9392/39 Elektrická sonická zubná kefka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9392/39 Elektrická sonická zubná kefka

22/01/2019

Slovensko

Slovensko

Best

Najlepšia kefka na trhu Spickovy design Výdrž batérie Chýba bluetooth

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9332/04 Elektrická sonická zubná kefka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9332/04 Elektrická sonická zubná kefka

26/12/2017

Slovensko

Slovensko

Perfektne

Po každom použití zuby hladké ako po absolvovaní dentálnej hygieny. Parada

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9352/04 Elektrická sonická zubná kefka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9352/04 Elektrická sonická zubná kefka

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v režime Clean