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Udržujte svoj holiaci strojček ako nový
Čistiaca kazeta pre systém SmartClean umožňuje pohodlné čistenie, mazanie a regeneráciu vášho holiaceho strojčeka, takže každý deň holí ako nový
2 ks
Čistí
Maže
Osviežuje
Systém Dual Filter odstraňuje chĺpky, penu a gél. Jedinečný dvojitý filter zabraňuje upchatiu holiacich hláv chĺpkami a udržiava holiaci strojček v skvelej kondícii.
Systém aktívneho mazania znižuje trenie a opotrebovanie holiacich hláv a čepelí, vďaka čomu bude holiaci strojček dlhšie fungovať ako nový.
Systém Dual Filter a aktívne mazanie udržiavajú holiaci strojček v čistote 10-krát účinnejšie než opláchnutie vodou