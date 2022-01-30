VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Fotografia balenia
  • Záber jedného produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Fotografia balenia

Tento produkt už nie je dostupný

Čistiaca kazeta

JC302/50

5

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Udržujte svoj holiaci strojček ako nový

Čistiaca kazeta pre systém SmartClean umožňuje pohodlné čistenie, mazanie a regeneráciu vášho holiaceho strojčeka, takže každý deň holí ako nový

Zobraziť všetky výhody
Kompatibilné produkty
Shaver series 9000

Shaver series 9000
Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

S9976/55

Pre všetky systémy SmartClean

Udržujte svoj holiaci strojček ako nový

  • 2 ks

  • Čistí

  • Maže

  • Osviežuje

Systém Dual Filter odstraňuje chĺpky, penu a gél

Systém Dual Filter odstraňuje chĺpky, penu a gél. Jedinečný dvojitý filter zabraňuje upchatiu holiacich hláv chĺpkami a udržiava holiaci strojček v skvelej kondícii.

Aktívne mazanie znižuje trenie a opotrebovanie čepelí

Aktívne mazanie znižuje trenie a opotrebovanie čepelí

Systém aktívneho mazania znižuje trenie a opotrebovanie holiacich hláv a čepelí, vďaka čomu bude holiaci strojček dlhšie fungovať ako nový.

Až 10-krát účinnejšie čistenie ako voda

Až 10-krát účinnejšie čistenie ako voda

Systém Dual Filter a aktívne mazanie udržiavajú holiaci strojček v čistote 10-krát účinnejšie než opláchnutie vodou

Technické špecifikácie

Návody a dokumentácia

Zoznam zložiek - English (US)

  • PDF súbor, 145.6 kB
  • 29 January 2026

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky