Tento produkt už nie je dostupný
Potlačenie hluku Pro+
Prirodzený a vyvážený zvuk
Prvotriedny kožený dizajn
38 hodín prehrávania
Tieto zatvorené bezdrôtové slúchadlá na uši sú navrhnuté tak, aby poskytovali hlboký hudobný zážitok. Bez ohľadu na veľkosť a tvar vašej hlavy mäkké vankúšiky slúchadiel z pamäťovej peny dokonale sedia a hudba sa pozastaví pri ich zložení.
Perfektne naladené budiče v týchto slúchadlách s certifikovaným zvukom s vysokým rozlíšením poskytujú dokonale vyvážený zvuk bez ohľadu na to, či je funkcia ANC zapnutá alebo vypnutá. Basy sú dôrazné a pôsobivé, no nie silné. Stredné frekvencie sú plné a hladké. Vysoké frekvencie sa vyznačujú detailmi.
Počúvajte pri perfektnej hlasitosti kdekoľvek. Adaptívne potláčanie hluku používa jeden externý a jeden interný mikrofón na filtrovanie nežiaducich zvukov a umožňuje vám ponoriť sa do sveta hudby. Režim prehľadu vám umožní oživiť okolitý svet.
Ocenenia
3.0
z 5
2
Recenzie
Zulu8
06/06/2022
Slovensko
Vyborny zvuk
Najvyssia kvalita zvuku v podani serie Fidelio je ozaj pocutelna. Skvely zvuk aj pri bezdrotovom prenose. Super je aktivne potlacanie hluku, ale aj rezim pohotovosti (prekrytim nausnika rukou na rychle stisenie pocuvaneho obsahu a zvyraznenie zvukov z okolia). Kedze su vyrobene z kvalitnych materialov, je to trosku citit aj na ich hmotnosti. Kvalita materialov je vsak neocenitelna vdaka pouzitiu jemnej udrzatelnej koze, ktora je naozaj prijemna na dotyk.
Výhody
vyborny zvuk
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio L3 Bezdrôtové slúchadlá na uši
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio L3 Bezdrôtové slúchadlá na uši
Michal ZA
03/01/2024
Slovensko
Premiovy vzhlad, podpriemerny zvuk
Kvalitne vyhotovenie, pekne puzdro v baleni. Nevyvazeny zvuk, basy ok, stredy ako cez deku, priestor nikde a vysky utopene. ANC priemer, pri vypnutej hudbe dost šumí, takze to radsej uplne vypnut. Vydrz na nabytie super ale neda sa zaroven nabijat aj pocuvat sluchadla sa pri nabijani aut. vypnu. Sluchadla musia byt pri pocuvani cez kabel nabite inac nehraju, hlasitost je nedostacujuca a vydavaju ruchy aj na kvalitnom dacu, kabel katastrofa, tenky a kratky 1,2m. Aplikacia ak funguje nic sa tam neda poriadne nastavit, ekvalizer nefunguje skoro vobec. Najvaccsia slabina su vysky koncia niekde pri 12-13 kHz, pri pokuse trochu upravit sa celkova hlasitost rapidne znizi, cize nepouzitelne. Celkovo velke sklamanie, Cinske Superluxy (kablove) za 25 eur hraju o dost lepsie. Elektronicka hudba sa este da pocuvat ale akusticka je utrpenie. Neodporucam , jedine ak ste hluchy nenarocny posluchac. Odpovedať
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio L3 Bezdrôtové slúchadlá na uši
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio L3 Bezdrôtové slúchadlá na uši
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