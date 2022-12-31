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Nové

FidelioSlúchadlá cez uši

L5/00

Stvorené pre poslucháčov

Doprajte hudbe, ktorú milujete, priestor naplno zaznieť. Tieto prémiové bezdrôtové slúchadlá cez uši spájajú znamenitý zvuk Fidelio s výnimočným pohodlím a naším doteraz najinteligentnejším potlačením hluku. Nasaďte si ich a nechajte sa unášať.

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Stvorené pre poslucháčov

  • Znamenitý prirodzený zvuk

  • Adaptívne potlačenie hluku

  • Ľahké a pohodlné na celodenné nosenie

  • Špičková kvalita hovorov

Znamenitý. Charakteristický zvuk Philips pre Fidelio

Špeciálne meniče s keramickou povrchovou úpravou membrány a hodvábnym závesom vytvárajú vyvážený, prirodzený zvuk, ktorý vás vtiahne hlboko do hudby. Od pevne kontrolovaných basov cez hrejivé stredy a iskrivé výšky až po presné oddelenie nástrojov – skladby, ktoré milujete, dostanú priestor naplno vyniknúť.

Adaptívne potlačenie hluku, ktoré je vyladenejšie než kedykoľvek predtým

Inteligentnejšie algoritmy sa nepretržite prispôsobujú vášmu okoliu aj tomu, ako vám slúchadlá sedia, aby ste si mohli vychutnať ničím nerušené, pohlcujúce počúvanie. Zmeny v utesnení náušníkov pri pohybe sa automaticky kompenzujú a v tichom prostredí sa automaticky aktivuje režim vnímania okolia. Nech sa pohybujete akokoľvek a idete kamkoľvek, rovnováha medzi ponorením sa do hudby a vnímaním okolia bude vždy optimálna.

Dizajn Fidelio. Výnimočné pohodlie a ľahké vyhotovenie

Precízne skonštruovaný rám a mäkký hlavový most z proteínovej kože rovnomerne rozkladajú hmotnosť, zatiaľ čo oválne náušníky poskytujú účinnú pasívnu izoláciu hluku. Dotykový panel vám umožňuje ovládať hlasitosť končekmi prstov a po zložení slúchadiel sa hudba pozastaví.

Technické špecifikácie

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