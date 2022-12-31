Nové
L5/00
Stvorené pre poslucháčov
Doprajte hudbe, ktorú milujete, priestor naplno zaznieť. Tieto prémiové bezdrôtové slúchadlá cez uši spájajú znamenitý zvuk Fidelio s výnimočným pohodlím a naším doteraz najinteligentnejším potlačením hluku. Nasaďte si ich a nechajte sa unášať.
Znamenitý prirodzený zvuk
Adaptívne potlačenie hluku
Ľahké a pohodlné na celodenné nosenie
Špičková kvalita hovorov
Špeciálne meniče s keramickou povrchovou úpravou membrány a hodvábnym závesom vytvárajú vyvážený, prirodzený zvuk, ktorý vás vtiahne hlboko do hudby. Od pevne kontrolovaných basov cez hrejivé stredy a iskrivé výšky až po presné oddelenie nástrojov – skladby, ktoré milujete, dostanú priestor naplno vyniknúť.
Inteligentnejšie algoritmy sa nepretržite prispôsobujú vášmu okoliu aj tomu, ako vám slúchadlá sedia, aby ste si mohli vychutnať ničím nerušené, pohlcujúce počúvanie. Zmeny v utesnení náušníkov pri pohybe sa automaticky kompenzujú a v tichom prostredí sa automaticky aktivuje režim vnímania okolia. Nech sa pohybujete akokoľvek a idete kamkoľvek, rovnováha medzi ponorením sa do hudby a vnímaním okolia bude vždy optimálna.
Precízne skonštruovaný rám a mäkký hlavový most z proteínovej kože rovnomerne rozkladajú hmotnosť, zatiaľ čo oválne náušníky poskytujú účinnú pasívnu izoláciu hluku. Dotykový panel vám umožňuje ovládať hlasitosť končekmi prstov a po zložení slúchadiel sa hudba pozastaví.
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