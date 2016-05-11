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Tento produkt už nie je dostupný

Philips FidelioSlúchadlá zakrývajúce uši s hlavovým oblúkom

M1/00

4.5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Vysoká vernosť, špičková kvalita. Nech idete kamkoľvek.
Slúchadlá Philips Fidelio M1 v sebe spájajú to najlepšie v oblasti zvuku a pohodlia pre autentický hudobný zážitok v pohybe. Profesionálne navrhnuté na izoláciu hluku, odolné vyhotovenie s nízkou hmotnosťou a vysoko verný zvuk kdekoľvek.
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Vysoká vernosť, špičková kvalita. Nech idete kamkoľvek.

  • Fidelio

  • Čierna

Súčasťou balenia je mikrofón na kábli s tlačidlom prijatia hovoru a puzdro

Súčasťou balenia je mikrofón na kábli s tlačidlom prijatia hovoru a puzdro

Súčasťou balenia je mikrofón na kábli s tlačidlom prijatia hovoru a puzdro

Kábel bez obsahu kyslíka s podšívkou z tkaniny umožňuje vysokú kvalitu signálu

Kábel bez obsahu kyslíka s podšívkou z tkaniny umožňuje vysokú kvalitu signálu

Prvotriedne materiály ako hliník a jemná koža

Prvotriedne materiály ako hliník a jemná koža

Prvotriedne materiály ako hliník a jemná koža

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

11/05/2016

Polska

Polska

Maestria dźwięku

Świetne słuchawki, które nie mają w sumie porządnego designu, jednak posiadają to do czego zostały stworzone - głębię i szeroki zakres dźwięku!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre M1 on ear headband headphones

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre M1 on ear headband headphones

04/06/2015

Latvija

Latvija

Lieliska dizaina austiņas ar labu skaņu

Austiņas ir ērtas, stabilas konstrukcijas; dizains ir ļoti pievilcīgs. Ērta vadā iebūvētā pults. Skaņas kvalitāte ir ļoti laba, bet īpaši nepārsteidz.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre M1 on ear headband headphones

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre M1 on ear headband headphones

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