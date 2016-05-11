Tento produkt už nie je dostupný
Fidelio
Čierna
Súčasťou balenia je mikrofón na kábli s tlačidlom prijatia hovoru a puzdro
Kábel bez obsahu kyslíka s podšívkou z tkaniny umožňuje vysokú kvalitu signálu
Prvotriedne materiály ako hliník a jemná koža
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Jacek25
11/05/2016
Polska
Maestria dźwięku
Świetne słuchawki, które nie mają w sumie porządnego designu, jednak posiadają to do czego zostały stworzone - głębię i szeroki zakres dźwięku!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre M1 on ear headband headphones
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre M1 on ear headband headphones
VilhelmsM
04/06/2015
Latvija
Lieliska dizaina austiņas ar labu skaņu
Austiņas ir ērtas, stabilas konstrukcijas; dizains ir ļoti pievilcīgs. Ērta vadā iebūvētā pults. Skaņas kvalitāte ir ļoti laba, bet īpaši nepārsteidz.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre M1 on ear headband headphones
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre M1 on ear headband headphones