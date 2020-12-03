Tento produkt už nie je dostupný
Prehrávanie DVD
USB Direct
Kompaktný dizajn
Prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. DivX® Ultra spája prehrávanie DivX® so skvelými funkciami ako sú integrované titulky, viacero jazykov, viacero zvukových stôp a ponúk do jedného praktického formátu súborov. CD-RW je skratka pre jednotku CD, ktorá spolupracuje s bežným prepisovateľným formátom diskov CD.
Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.
Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Marthas
03/12/2020
Česká republika
Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky
Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.
Výhody
Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači
Nevýhody
Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCD170 Miniaturní DVD kino
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCD170 Miniaturní DVD kino