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  • Vychutnajte si DVD film so skvelým zvukom
  • Vychutnajte si DVD film so skvelým zvukom
  • Vychutnajte si DVD film so skvelým zvukom
  • Vychutnajte si DVD film so skvelým zvukom
  • Vychutnajte si DVD film so skvelým zvukom
  • Vychutnajte si DVD film so skvelým zvukom

Tento produkt už nie je dostupný

Mikro DVD kino

MCD170/12

4
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si DVD film so skvelým zvukom
Teraz si môžete skutočne vychutnať audio-vizuálne vzrušenie z kina vo vašej obývačke! Štýlové Philips DVD mikro kino MCD170 DVD je vybavené funkciou zvýraznenia basov Dynamic Bass Boost prinášajúcou hlboký a bohatý basový zvuk.
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Vychutnajte si DVD film so skvelým zvukom

  • Prehrávanie DVD

  • USB Direct

  • Kompaktný dizajn

Prehráva disky DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Prehráva disky DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. DivX® Ultra spája prehrávanie DivX® so skvelými funkciami ako sú integrované titulky, viacero jazykov, viacero zvukových stôp a ponúk do jedného praktického formátu súborov. CD-RW je skratka pre jednotku CD, ktorá spolupracuje s bežným prepisovateľným formátom diskov CD.

Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA priamo z prenosných jednotiek USB

Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA priamo z prenosných jednotiek USB

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Digitálne ladenie v pásme FM s až 20 predvolenými stanicami

Digitálne ladenie v pásme FM s až 20 predvolenými stanicami

Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

03/12/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky

Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.

Výhody

Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači

Nevýhody

Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCD170 Miniaturní DVD kino

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCD170 Miniaturní DVD kino

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