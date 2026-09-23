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Mikro DVD kino

MCD177/58

Premeňte akúkoľvek miestnosť na kino

Ste v kontakte s tým najnovším a najelegantnejším - teraz získajte mikro HiFi 2 v 1 s možnosťou prehrávania DVD, WMA-CD, MP3-CD a USB Direct! Relaxujte s vašimi obľúbenými filmami a hudbou. Domáca zábava už nikdy nebude ako predtým!

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plus priame prehrávanie USB Direct

Premeňte akúkoľvek miestnosť na kino

  • Prehrávanie DivX

  • komponentný dizajn

Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.

Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Technické špecifikácie

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