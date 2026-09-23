Tento produkt už nie je dostupný
MCD177/58
Premeňte akúkoľvek miestnosť na kino
Ste v kontakte s tým najnovším a najelegantnejším - teraz získajte mikro HiFi 2 v 1 s možnosťou prehrávania DVD, WMA-CD, MP3-CD a USB Direct! Relaxujte s vašimi obľúbenými filmami a hudbou. Domáca zábava už nikdy nebude ako predtým!
Prehrávanie DivX
komponentný dizajn
Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.
Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.
Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.
Hodnotenie