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Tento produkt už nie je dostupný

Mikro DVD kino

MCD179/12

Premeňte akúkoľvek miestnosť na kino

Mikro DVD kino MCD179 predstavuje všetko, čo potrebujete pre zážitok z kina rovno doma. So systémom reproduktorov 2.1 a zvukom Dolby Digital pre pohlcujúci zvuk a navyše s funkciou Progressive Scan pre optimalizované obrázky si vychutnáte skutočný audio-vizuálny pôžitok!

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s reproduktormi 2.1

Premeňte akúkoľvek miestnosť na kino

  • 2,1

  • Prehrávanie DivX

  • komponentný dizajn

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií

Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií

Stačí zapojiť zariadenie USB do vášho systému a môžete sa podeliť o svoju uloženú digitálnu hudbu a fotografie s rodinou a priateľmi.

Elegantné drevom obložené reproduktory

Technické špecifikácie

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