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Tento produkt už nie je dostupný

Komponentný DVD mikrosystém

MCD183/12

3

| (2) Recenzie

Posadnutí zvukom

Komponentný DVD mikrosystém Philips zaručene naplní celú miestnosť fantastickým zvukom ako v kine. Vďaka systému reproduktorov s celkovým výstupným výkonom 100 W RMS ucítite na vlastnej koži každý zvuk. Zároveň je vybavené rozhraním USB Direct umožňujúcim zobrazovanie fotografií a prehrávanie hudby.

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Relaxujte so skvelou hudbou a filmami

Posadnutí zvukom

  • 100 W

  • subwoofer

Funkcie časovača vypnutia a zapnutia

Funkcie časovača vypnutia a zapnutia

Množstvo budíkov ponúka široký výber spôsobov budenia. Tento rádiobudík Philips vás zobudí rádiom alebo klasickým bzučiakom. Časovač vypnutia umožňuje naprogramovať požadovanú dĺžku prehrávania hudby tak, aby zodpovedala vášmu bežnému času potrebnému na zaspávanie. Bez ohľadu na vaše nároky na rádiobudík – či už je to ranný bzučiak so stabilným tónom alebo počúvanie obľúbenej hudby pri zaspávaní, tento rádiobudík vám splní všetky želania.

Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.0

z 5

2

Recenzie

4
3
2

25/04/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Tento výrobek je naprosto vyhovující

Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

07/10/2014

Česká republika

Česká republika

Nespokojenost

Dobrý den, nerozumím proč systém MCD183 přehrává z CD, DVD nebo flash disku jenom první adresář. Ostatní adresáře jsou nedostupné. Takže v praxi, když mám na nosičí deset různých adresářů, tak přehratelný je pouze jeden.

Táto recenzia bola vytvorená pre MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

Táto recenzia bola vytvorená pre MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

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