Tento produkt už nie je dostupný
MCD183/12
Posadnutí zvukom
Komponentný DVD mikrosystém Philips zaručene naplní celú miestnosť fantastickým zvukom ako v kine. Vďaka systému reproduktorov s celkovým výstupným výkonom 100 W RMS ucítite na vlastnej koži každý zvuk. Zároveň je vybavené rozhraním USB Direct umožňujúcim zobrazovanie fotografií a prehrávanie hudby.
100 W
subwoofer
Množstvo budíkov ponúka široký výber spôsobov budenia. Tento rádiobudík Philips vás zobudí rádiom alebo klasickým bzučiakom. Časovač vypnutia umožňuje naprogramovať požadovanú dĺžku prehrávania hudby tak, aby zodpovedala vášmu bežnému času potrebnému na zaspávanie. Bez ohľadu na vaše nároky na rádiobudík – či už je to ranný bzučiak so stabilným tónom alebo počúvanie obľúbenej hudby pri zaspávaní, tento rádiobudík vám splní všetky želania.
Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.
Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.
3.0
z 5
2
Recenzie
Gary
25/04/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Tento výrobek je naprosto vyhovující
Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
srbík
07/10/2014
Česká republika
Nespokojenost
Dobrý den, nerozumím proč systém MCD183 přehrává z CD, DVD nebo flash disku jenom první adresář. Ostatní adresáře jsou nedostupné. Takže v praxi, když mám na nosičí deset různých adresářů, tak přehratelný je pouze jeden.
Táto recenzia bola vytvorená pre MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
Táto recenzia bola vytvorená pre MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.