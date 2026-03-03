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Tento produkt už nie je dostupný

Elegantný DVD mikrosystém

MCD388/12

Posadnutí zvukom
Doprajte si neopakovateľný zvukový a filmový zážitok s elegantným DVD mikrosystémom Philips, ktorý môžete upevniť aj na stenu. Prehrávanie z viacerých zdrojov. Multimediálne rozhranie s úplným vysokým rozlíšením (HDMI) zaručuje detailnejší obraz.
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Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Posadnutí zvukom

  • Bezdrôtový subwoofer

  • upevniteľné na stenu

Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD

Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD

Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou formátu DivX® si môžete vychutnávať videá komprimované kodekom DivX®. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, filmové upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

Digitálny bezdrôtový subwoofer pre výkonné basy

Digitálny bezdrôtový subwoofer pre výkonné basy

Digitálny bezdrôtový subwoofer je optimalizovaný na reprodukciu basových frekvencií. Výsledkom výkonná reprodukcia hlbokých hlasov s minimálnym skreslením.

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Technické špecifikácie

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