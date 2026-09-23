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Tento produkt už nie je dostupný

Klasický DVD mikrosystém

MCD395/12

Posadnutí zvukom

Vyhľadávate vždy len to najnovšie a najmodernejšie – teraz sme pre vás pripravili klasický DVD Hi-Fi mikrosystém Philips typu 2 v 1 s možnosťou prehrávania DVD, WMA-CD a MP3-CD. Relaxujte s obľúbenými filmami a hudbou. Domáca zábava už nikdy nebude ako predtým.

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Relaxujte so skvelou hudbou a filmami

Posadnutí zvukom

  • 100 W

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Funkcie časovača vypnutia a zapnutia

Funkcie časovača vypnutia a zapnutia

Množstvo budíkov ponúka široký výber spôsobov budenia. Tento rádiobudík Philips vás zobudí rádiom alebo klasickým bzučiakom. Časovač vypnutia umožňuje naprogramovať požadovanú dĺžku prehrávania hudby tak, aby zodpovedala vášmu bežnému času potrebnému na zaspávanie. Bez ohľadu na vaše nároky na rádiobudík – či už je to ranný bzučiak so stabilným tónom alebo počúvanie obľúbenej hudby pri zaspávaní, tento rádiobudík vám splní všetky želania.

Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií

Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií

Stačí zapojiť zariadenie USB do vášho systému a môžete sa podeliť o svoju uloženú digitálnu hudbu a fotografie s rodinou a priateľmi.

Technické špecifikácie

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