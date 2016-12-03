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Posadnutí zvukom
Doprajte si zvukový zážitok ako v kine priamo u vás doma prostredníctvom komponentného DVD mikrosystému Philips. Stačí pripojiť kompatibilné zariadenie USB a môžete si vychutnávať prehrávanie fotografií a súborov MP3/WMA vo vynikajúcej zvukovej kvalite. Celkový výstupný výkon 100 W RMS prináša neprekonateľný zvuk.
100 W
Motorom ovládané zasúvacie predné dvierka dodávajú ešte viac honosnosti do moderného dizajnu tohto systému. Keď sa rozhodnete pre zmenu hudobnej zbierky, štýlové a zároveň funkčné dvierka na uloženie disku sa po stlačení tlačidla zasúvajú vertikálne nahor a nadol. Len sa v pokoji usaďte a vychutnajte si mohutný zvukový prednes pri sledovaní prehrávania disku cez priehľadné okienko.
Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.
Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou formátu DivX® si môžete vychutnávať videá komprimované kodekom DivX®. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, filmové upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.
5.0
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Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
jarmila
03/12/2016
Slovensko
nemam ziadne negativne skusenosti je proste super na to cosom od neho chcela dakujem
nechcem nic ine pouzivam ho 7 rokov a nemam chut kupovat nieco novsie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCD712 Komponentný DVD mikrosystém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCD712 Komponentný DVD mikrosystém