VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

Komponentný DVD mikrosystém

MCD712/12

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Posadnutí zvukom

Doprajte si zvukový zážitok ako v kine priamo u vás doma prostredníctvom komponentného DVD mikrosystému Philips. Stačí pripojiť kompatibilné zariadenie USB a môžete si vychutnávať prehrávanie fotografií a súborov MP3/WMA vo vynikajúcej zvukovej kvalite. Celkový výstupný výkon 100 W RMS prináša neprekonateľný zvuk.

Zobraziť všetky výhody

Relaxujte so skvelou hudbou a filmami

Posadnutí zvukom

  • 100 W

Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup

Motorom ovládané zasúvacie predné dvierka dodávajú ešte viac honosnosti do moderného dizajnu tohto systému. Keď sa rozhodnete pre zmenu hudobnej zbierky, štýlové a zároveň funkčné dvierka na uloženie disku sa po stlačení tlačidla zasúvajú vertikálne nahor a nadol. Len sa v pokoji usaďte a vychutnajte si mohutný zvukový prednes pri sledovaní prehrávania disku cez priehľadné okienko.

Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.

Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD

Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD

Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou formátu DivX® si môžete vychutnávať videá komprimované kodekom DivX®. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, filmové upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

03/12/2016

Slovensko

Slovensko

nemam ziadne negativne skusenosti je proste super na to cosom od neho chcela dakujem

nechcem nic ine pouzivam ho 7 rokov a nemam chut kupovat nieco novsie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCD712 Komponentný DVD mikrosystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCD712 Komponentný DVD mikrosystém

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky