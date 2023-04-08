Tento produkt už nie je dostupný
Hi-Fi elektrónky
Hodvábny kužeľovitý reproduktor
150 W
So vstavanými Hi-Fi elektrónkami môžete teraz zažiť zvuk najvyššej kvality, ktorý sa bežne spája len so špičkovými systémami pre hudobných nadšencov. Analógový základ elektróniek poskytuje príjemnejší zvuk pre náš nelineárny sluchový systém. Zvuk z elektróniek prináša nízke skreslenie a vždy sa uprednostňuje pre jeho čistú a detailnú, teplú a prirodzenú kvalitu zvuku.
Reproduktor so zliatinovými pásikmi je jednopólový reproduktor, ktorý produkuje dynamický a svieži zvuk z prednej strany. Bežne sa používa v dômyselných systémoch na pôsobivo verné reprodukovanie zvuku. Bežné kónusy a kopulové reproduktory sú založené na princípe smerových pohyblivých cievok, zatiaľ čo reproduktor so zliatinovými pásikmi vyžaruje vysoké frekvencie v celom 180-stupňovom radiačnom pásme. Tým sa dramaticky zvýši šírka zvukového spektra vo vyšších tónoch a rozšíri zóna ideálneho počúvania. Široký, krištáľovo čistý a prirodzený zvuk sa tak šíri aj z kompaktných zvukových systémov.
Pozlátený konektor reproduktora zaisťuje lepší prenos zvukového signálu v porovnaní s bežnými zasúvacími prepojeniami. Tiež minimalizuje elektrickú stratu signálu zo zosilňovača do reproduktora, vďaka čomu sa dosiahne reprodukcia zvuku, ktorá sa maximálne približuje realite.
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Pablo Pablo
08/04/2023
Polska
Super
Naprawdę polecam.Mimo upływu lat sprzęt najwyższej jakości..
Táto recenzia bola vytvorená pre Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Táto recenzia bola vytvorená pre Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
grabek
02/09/2016
Polska
To na prawdę wysoka półka.
Bardzo zaskakująco dobry i wierny dźwięk. Dzięki temu odtwarzaczowi usłyszałem (w słuchawkach HiFi) na swoich starych i dobrze znanych płytach po raz pierwszy dźwięki, których nie odtwarzał mój poprzedni - znacznie droższy, większy (i niesłusznie uważany za lepszy) sprzęt renomowanej firmy audiofilskiej. Do tej pory nie wierzyłem, że tak małe kolumny są w stanie wydobyć tak dobry (wierny i czysty) dźwięk - szczególnie w tak szerokim zakresie tonów. Bardzo niskie i ciepłe basy. Bardzo czyste wysokie tony nawet w utworach, które przesterowują niemal każde kolumny!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
matti118
22/09/2013
Polska
Ten sprzęt zawiera w sobie wszystkie walory oczekiwane od produktów muzycznych hi-fi z górnej półki.
Odtwarzacz Philips Heritage Audio DVD MCD 909 jest pierwszym sprzętem z tej serii, który posiadam w swojej kolekcji obok odtwarzacza Philips MCM 906 (ten model jest technologicznie bardzo podobny, kupiłem go później zafascynowany tą serią po kupnie MCD 909). Wygląd wraz z detalami to obok dźwięku najsilniejsza strona tych modeli. Wieża jest dwuczęściowa - przedwzmacniacz lampowy + odtwarzacz DVD. Sercem sprzętu są lampy dedykowane sprzętom z najwyższej półki i dla najbardziej wybrednych melomanów. Dzięki nim dźwięk mamy ciepły, krystaliczny czuły na szczegóły. Pasmo dźwięków zaskoczy wytrawnych znawców muzyki. Wykonanie przedwzmacniacza i odtwarzacza jest doskonałe obudowa ze szczotkowanego aluminium, z boku eleganckie podświetlenie ujawniającego się podczas wydawania poleceń z pilota lub ręcznie. Osłony boczne z przyciemnego tworzywa. Mimo, że zaleca się na tym sprzęcie słuchanie płyt DVD ze względu na lepszą jakość dźwięku od formatu MP3 dobrze, że producent zastosował możliwość odtwarzania przez USB. Ilość funkcji technologicznych może zadowolić. Pięknym uzupełnieniem są kolumny w obudowie fortepianowym nadając całość szyk i elegancję. Kolumny mimo, że nie są wielkie pasują proporcjonalnie do zestawy potrafią wydobyć z siebie wiele. Trójdrożne, to też jest rzadko spotykane w sprzętach za przystępną cenę. Całość uzupełnia bardzo elegancki pilot, który ma jakby "wycięte laserowe przyciski" jest to zabieg oryginalny. Dobrze, że w porównaniu do wcześniejszych modeli tej serii inżynierowie i designerzy Philipsa zdecydowali się na tą zmianę. Wieża zarówno włączona, jak wyłączona pięknie ozdabia pomieszczenie. Wieczorem, o zmroku urok lamp mówi za siebie. Trudno się do czegoś przytrafić. Z racji, że sprzęt oszczędzam i używam sporadycznie trudno mi nadal określić jego wydajność oraz podatność na usterki. Również nie potrafię określić, czy zużywa więcej prądu od tradycyjnego odtwarzacza tranzystorowego (zapewne jakby się grało powyżej 5h to tak). Jest to sprzęt dla koneserów za przystępną cenę. Na pewno godny polecenia, jednak obecnie bardzo trudny do zdobycia nawet na rynku wtórnym. Jest to argument za, aby Philips wydał kolejną model z tej serii. Zapewne byłby to mój trzeci model do kolekcji z tej serii...
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD