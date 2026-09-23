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Tento produkt už nie je dostupný

Zvukový mikrosystém Cube

MCM103B/12

Posadnutí zvukom

Vychutnajte si obľúbené disky CD a hudbu z prenosných zariadení presne tak, ako to máte radi. Hranatý hudobný mikrosystém Philips prehráva disky CD a navyše obsahuje aj rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby z prenosných zariadení. Kompaktný dizajn dokonale zapadne do akéhokoľvek priestoru, akéhokoľvek životného štýlu.

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Relaxujte so skvelou hudbou

Posadnutí zvukom

Celkový výstupný výkon 10 W RMS

Celkový výstupný výkon 10 W RMS

Tento hudobný systém Philips má celkový výstupný výkon 10 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Kompaktný dizajn je vhodný kamkoľvek a pre ľubovoľný životný štýl

Kompaktný dizajn je vhodný pre každý priestor a životný štýl. Kompaktná zostava sa vďaka svojmu elegantnému dizajnu a veľkosti hodí do každej miestnosti.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Technické špecifikácie

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