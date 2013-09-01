Tento produkt už nie je dostupný
10W
Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.
Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.
Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Jaroslav
01/09/2013
Česká republika
Dobré vlastnosti
Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM166 Klasický hudební mikrosystém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM166 Klasický hudební mikrosystém