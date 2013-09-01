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  • Posadnutí zvukom
  • Posadnutí zvukom
  • Posadnutí zvukom
  • Posadnutí zvukom

Tento produkt už nie je dostupný

Klasický zvukový mikrosystém

MCM166/12

4
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Posadnutí zvukom
Ponorte sa do fantastického zvuku zo skutočne kompaktného a štýlového klasického hudobného mikrosystému Philips. Vychutnávajte si obľúbenú hudbu na diskoch MP3-CD a prehrávanie cez rozhranie USB Direct bohato okorenené dynamickými basmi funkcie Dynamic Bass Boost.
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Relaxujte so skvelou hudbou

Posadnutí zvukom

  • 10W

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobré vlastnosti

Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM166 Klasický hudební mikrosystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM166 Klasický hudební mikrosystém

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