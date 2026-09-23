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MCM167/12
Posadnutí zvukom
Ponorte sa do fantastického zvuku zo skutočne kompaktného a štýlového klasického hudobného mikrosystému Philips. Vychutnávajte si obľúbenú hudbu na diskoch MP3-CD a prehrávanie cez rozhranie USB Direct bohato okorenené dynamickými basmi funkcie Dynamic Bass Boost.
10W
Kazeta
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.
Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.
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