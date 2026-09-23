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MCM169/12
Posadnutí zvukom
Pre väčší pôžitok z hudby ponúka klasický hudobný mikrosystém Philips funkciu extrahovania hudby – z diskov CD priamo na zariadenie USB. Navyše, funkcia Dynamic Bass Boost zaručí skvelý zvuk.
Extrahovanie CD
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.
Hodnotenie
Nepodporuje hudbu so správou digitálnych práv.