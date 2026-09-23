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Klasický zvukový mikrosystém

MCM169/12

Posadnutí zvukom

Pre väčší pôžitok z hudby ponúka klasický hudobný mikrosystém Philips funkciu extrahovania hudby – z diskov CD priamo na zariadenie USB. Navyše, funkcia Dynamic Bass Boost zaručí skvelý zvuk.

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Relaxujte so skvelou hudbou

Posadnutí zvukom

  • Extrahovanie CD

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA priamo z prenosných jednotiek USB

Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA priamo z prenosných jednotiek USB

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Hud. výkon 2 x 5 W RMS/2 x 10 W/400 W PMPO

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Nepodporuje hudbu so správou digitálnych práv.