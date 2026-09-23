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Mikro HiFi systém

MCM177/12

Vynikajúci zvuk v štýlovom dizajne

Systém je špeciálne navrhnuté pre ľudí, ktorí oceňujú maximum v technológii a štýle a zaisťuje jemnosť a kvalitu. Pomocou USB Direct môžete prehrávať a diaľkovo ovládať vaše súbory vo formáte MP3/WMA na vašom prenosnom prehrávači a úložných zariadeniach USB.

Zobraziť všetky výhody

cez USB Direct pre priame prehrávanie

Vynikajúci zvuk v štýlovom dizajne

  • Prehrávanie MP3/WMA-CD

  • USB Direct

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Funkcie časovača vypnutia a zapnutia

Funkcie časovača vypnutia a zapnutia

Množstvo budíkov ponúka široký výber spôsobov budenia. Tento rádiobudík Philips vás zobudí rádiom alebo klasickým bzučiakom. Časovač vypnutia umožňuje naprogramovať požadovanú dĺžku prehrávania hudby tak, aby zodpovedala vášmu bežnému času potrebnému na zaspávanie. Bez ohľadu na vaše nároky na rádiobudík – či už je to ranný bzučiak so stabilným tónom alebo počúvanie obľúbenej hudby pri zaspávaní, tento rádiobudík vám splní všetky želania.

Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Technické špecifikácie

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