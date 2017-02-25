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  • Relaxujte pri skvelej hudbe
  • Relaxujte pri skvelej hudbe
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  • Relaxujte pri skvelej hudbe

Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

MCM2300/12

4.7
| (12) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Relaxujte pri skvelej hudbe
Počúvajte svoje obľúbené skladby na tomto kompaktnom univerzálnom hudobnom systéme od spoločnosti Philips s prehrávaním zo zariadení pripojených cez USB konektor alebo zvukový vstup a z diskov CD. Vychutnajte si silnú hudbu s reproduktormi Bass Reflex a funkciou Digital Sound Controls na dosiahnutie optimálnych zvukových nastavení.
Zobraziť všetky výhody

Posadnutí zvukom

Relaxujte pri skvelej hudbe

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB port na nabíjanie

  • Max. 15 W

Maximálny výstupný výkon 15 W

Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

12

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

25/02/2017

Česká republika

Česká republika

Malý ale kvalitní

Malý vzhledem ale dostatečný výkonem. Od tak malé sestavy jsem nečekal takový zvuk. Pro běžný poslech radia a CD (popř. mp3) zcela dostačující.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2300 Hudební mikrosystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2300 Hudební mikrosystém

06/06/2015

Česká republika

Česká republika

Designový výrobek s duší

Neuvěřitelně dobrý zvukový projev a podání ,decentní design, kompaktní velikost, styl.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2300 Hudební mikrosystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2300 Hudební mikrosystém

23/07/2022

Polska

Polska

Overený kupujúci

Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów

Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!

Výhody

Prosta i wygodna obsługa.

Nevýhody

nie ma

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2300 Mikrowieża

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2300 Mikrowieża

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