Tento produkt už nie je dostupný
CD, MP3-CD, USB, FM
USB port na nabíjanie
Max. 15 W
Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.
Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.
4.7
z 5
12
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
FilmFan24
25/02/2017
Česká republika
Malý ale kvalitní
Malý vzhledem ale dostatečný výkonem. Od tak malé sestavy jsem nečekal takový zvuk. Pro běžný poslech radia a CD (popř. mp3) zcela dostačující.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2300 Hudební mikrosystém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2300 Hudební mikrosystém
Juratrucker
06/06/2015
Česká republika
Designový výrobek s duší
Neuvěřitelně dobrý zvukový projev a podání ,decentní design, kompaktní velikost, styl.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2300 Hudební mikrosystém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2300 Hudební mikrosystém
Rerut
23/07/2022
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów
Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!
Výhody
Prosta i wygodna obsługa.
Nevýhody
nie ma
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2300 Mikrowieża
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2300 Mikrowieża