Tento produkt už nie je dostupný
Posadnutí zvukom
Elegantný hudobný mikrosystém Philips MCM233/12 je plochý a možno ho pripevniť na stenu, takže bude pôsobiť vkusne v každej domácnosti. Vychutnávajte si hudbu z diskov CD alebo pripojte prenosný prehrávač k rozhraniu USB Direct či MP3 Link a získate všestranný hudobný zážitok.
20 W
Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
Tento systém má celkový výstupný výkon 20 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Tomas2
02/07/2016
Česká republika
Výborný a krásný výrobek
Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
Zdeny1968
04/02/2016
Česká republika
Overený kupujúci
celková spokojenost
Výrobek používáme asi 3 roky a jsme velice spokojeni
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM233 Úhledný hudební mikrosystém