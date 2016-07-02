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Tento produkt už nie je dostupný

Elegantný zvukový mikrosystém

MCM233/12

4.5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Posadnutí zvukom

Elegantný hudobný mikrosystém Philips MCM233/12 je plochý a možno ho pripevniť na stenu, takže bude pôsobiť vkusne v každej domácnosti. Vychutnávajte si hudbu z diskov CD alebo pripojte prenosný prehrávač k rozhraniu USB Direct či MP3 Link a získate všestranný hudobný zážitok.

Zobraziť všetky výhody

Zvukový systém, ktorý pristane vašej domácnosti

Posadnutí zvukom

  • 20 W

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Celkový výstupný výkon 20 W RMS

Celkový výstupný výkon 20 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 20 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

02/07/2016

Česká republika

Česká republika

Výborný a krásný výrobek

Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

celková spokojenost

Výrobek používáme asi 3 roky a jsme velice spokojeni

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

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