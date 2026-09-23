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Elegantný zvukový mikrosystém

MCM280D/12

Posadnutí zvukom

Vychutnajte si hudbu z prehrávača iPhone/iPod s dokonalým zvukom v Hi-Fi mikrosystéme Philips MCM280D. Má štýlový dizajn a dokáže nabíjať prehrávač iPhone/iPod aj počas prehrávania, extrahuje disky CD do formátu MP3 a prehráva hudbu vo formáte MP3/WMA z prenosných zariadení cez rozhranie USB Direct.

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Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Posadnutí zvukom

  • dok pre iPhone/iPod

Celkový výstupný výkon 60 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 60 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA priamo z prenosných jednotiek USB

Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA priamo z prenosných jednotiek USB

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Technické špecifikácie

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