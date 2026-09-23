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Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

MCM3050/12

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov – od formátu MP3-CD, cez rádio až po prenosné zariadenia s rozhraním USB Direct a MP3 Link. Tento hudobný mikrosystém Philips disponuje technológiou wOOx, ktorá prináša hlboké basy, a možno ho elegantne umiestniť na stenu.

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Posadnutí zvukom

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

  • 40 W

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Možnosť upevnenia na stenu umožňuje flexibilné umiestnenie

Možnosť upevnenia na stenu umožňuje flexibilné umiestnenie

Audio systém Philips, dokonalá kombinácia štíhleho a všestranného dizajnu, je inteligentne navrhnutý tak, aby hladko zapadol do vášho životného priestoru. Základom tohto audio systému je stojan, takže systém bude bezpečne a dobre spočívať na akejkoľvek poličke či skrinke. Pri montáži na stenu máte rovnakú flexibilitu ako pri voľne stojacom stojane.

Výsuvné predné dvierka ovládané motorčekom dodajú štýl a eleganciu

Výsuvné predné dvierka ovládané motorčekom dodajú štýl a eleganciu

Motorom ovládané zasúvacie predné dvierka dodávajú ešte viac honosnosti do moderného dizajnu tohto systému. Keď sa rozhodnete pre zmenu hudobnej zbierky, štýlové a zároveň funkčné dvierka na uloženie disku sa po stlačení tlačidla zasúvajú vertikálne nahor a nadol. Len sa v pokoji usaďte a vychutnajte si mohutný zvukový prednes pri sledovaní prehrávania disku cez priehľadné okienko.

Technické špecifikácie

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