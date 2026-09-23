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MCM710/12
Bohatý zvuk v kompaktnom dizajne
Philips MCM710 sa vyznačuje dokonalým prevedením a kvalitou a je určený najmä tým, ktorí skutočne vedia oceniť jedinečnosť štýlu a technológie. Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA z vášho prenosného prehrávača cez rozhranie USB Direct pre priame prehrávanie.
Prehrávanie MP3/WMA-CD
USB Direct
Množstvo budíkov ponúka široký výber spôsobov budenia. Tento rádiobudík Philips vás zobudí rádiom alebo klasickým bzučiakom. Časovač vypnutia umožňuje naprogramovať požadovanú dĺžku prehrávania hudby tak, aby zodpovedala vášmu bežnému času potrebnému na zaspávanie. Bez ohľadu na vaše nároky na rádiobudík – či už je to ranný bzučiak so stabilným tónom alebo počúvanie obľúbenej hudby pri zaspávaní, tento rádiobudík vám splní všetky želania.
Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.
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