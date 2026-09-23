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Tento produkt už nie je dostupný

Heritage AudioKomponentný Hi-Fi systém

MCM772/12

Posadnutí zvukom

Ponorte sa do zvuku s kvalitou pre audiofilov s komponentným Hi-Fi systémom Philips, ktorý je vybavený hodvábnym kužeľovitým výškovým reproduktorom. Elegantné drevené reproduktory a hliníková skrinka zdokonaľujú zvuk a súčasne zaisťujú presnosť a kontrolu.

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Vychutnávajte si hudbu s vysokou vernosťou

Posadnutí zvukom

  • Hodvábny kužeľovitý reproduktor

  • 100 W

Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.

Drevené reproduktory pre vynikajúci prirodzený zvuk

Drevené reproduktory pre vynikajúci prirodzený zvuk

Príroda nám poskytuje to najlepšie. V neposlednej rade aj drevo. Pri dreve sa dokázalo, že obsahuje akustické charakteristiky, vďaka ktorým je jedinečne vhodné pre použitie vo zvukovom vybavení a nástrojoch. Jemné hudobné nástroje, ako klavíry a husle sa vyrábajú z dreva z dobrého dôvodu - z rovnakého dôvodu, prečo majú reproduktory drevený obal. Ponorte sa do bohatého a realistického zážitku z počúvania, ktorý vám zabezpečia tieto drevené reproduktory.

Hodvábny kužeľovitý reproduktor pre krištáľovo čistý zvuk

Hodvábny kužeľovitý reproduktor pre krištáľovo čistý zvuk

Hodvábny kužeľovitý reproduktor drží membránu vyrobenú z hodvábu - materiálu lepšieho ako ostatné materiály používané v obyčajných reproduktoroch. Hodvábny materiál používaný v membráne má prvotriedne charakteristiky absorpcie zvuku a jeho mäkká textúra zaručí minimálny akustický rozklad. Výsledný zvuk vytváraný hodvábnym kužeľovitým reproduktorom je uhladený, hrejivý a má široký rozsah.

Technické špecifikácie

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