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MCM772/12
Posadnutí zvukom
Ponorte sa do zvuku s kvalitou pre audiofilov s komponentným Hi-Fi systémom Philips, ktorý je vybavený hodvábnym kužeľovitým výškovým reproduktorom. Elegantné drevené reproduktory a hliníková skrinka zdokonaľujú zvuk a súčasne zaisťujú presnosť a kontrolu.
Hodvábny kužeľovitý reproduktor
100 W
Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.
Príroda nám poskytuje to najlepšie. V neposlednej rade aj drevo. Pri dreve sa dokázalo, že obsahuje akustické charakteristiky, vďaka ktorým je jedinečne vhodné pre použitie vo zvukovom vybavení a nástrojoch. Jemné hudobné nástroje, ako klavíry a husle sa vyrábajú z dreva z dobrého dôvodu - z rovnakého dôvodu, prečo majú reproduktory drevený obal. Ponorte sa do bohatého a realistického zážitku z počúvania, ktorý vám zabezpečia tieto drevené reproduktory.
Hodvábny kužeľovitý reproduktor drží membránu vyrobenú z hodvábu - materiálu lepšieho ako ostatné materiály používané v obyčajných reproduktoroch. Hodvábny materiál používaný v membráne má prvotriedne charakteristiky absorpcie zvuku a jeho mäkká textúra zaručí minimálny akustický rozklad. Výsledný zvuk vytváraný hodvábnym kužeľovitým reproduktorom je uhladený, hrejivý a má široký rozsah.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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