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Originálne minirádio

OR2000B/12

Určujte trend s modelom Original Radio mini

Vďaka tomuto originálnemu minirádiu Philips znova ožije zábava pri počúvaní rádia. Má nádherný retro dizajn, reproduktorový systém Bass Reflex vytvára silné basy a veľký podsvietený analógový otočný gombík vám pomôže naladiť vaše obľúbené stanice skutočne jednoducho.

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Určujte trend s modelom Original Radio mini

  • FM/MW

  • Zvukový vstup

  • 3W

Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

Analógové ladenie v pásme FM/MW

Analógové ladenie v pásme FM/MW

Moderná interpretácia ikonického dizajnu rádia Philetta

Inšpirované originálnym rádiom z roku 1955 – toto originálne minirádio vychádza z ikonických prvkov legendárneho rádia od spoločnosti Philips z roku 1955, známeho aj ako Philetta „BF 102 U“. V tom čase toto kompaktné rádio priťahovalo masy svojím jednoduchým dizajnom, silným zvukom a krištáľovo čistým príjmom. História výroby rádií v spoločnosti Philips siaha do roku 1927. Počas nasledujúcich desaťročí sa z mnohých modelov stali uznávané ikony a zberateľské kúsky.

Technické špecifikácie

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