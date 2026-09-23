Tento produkt už nie je dostupný
ORD7100R/00
Originálne rádio
Zdokonaľte svoj poslucháčsky zážitok týmto rádiom z radu Philips Original. Model kopírujúci štýl kultového rádia značky Philips z roku 1955 prehráva hudbu zo zariadení iPod či iPhone, nabíja ich a navyše obsahuje stereofónny tuner FM.
s 30-kolíkovým konektorom
pre iPod/iPhone
FM
10W
Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.
Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.
Po pripojení a vložení do doku tento dokovací systém do niekoľkých sekúnd automaticky zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/iPhone. Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte nastavovať čas manuálne.
Hodnotenie