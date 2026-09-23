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Tento produkt už nie je dostupný

Originálne rádio

ORD7100R/00

Originálne rádio

Zdokonaľte svoj poslucháčsky zážitok týmto rádiom z radu Philips Original. Model kopírujúci štýl kultového rádia značky Philips z roku 1955 prehráva hudbu zo zariadení iPod či iPhone, nabíja ich a navyše obsahuje stereofónny tuner FM.

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Originálne rádio

  • s 30-kolíkovým konektorom

  • pre iPod/iPhone

  • FM

  • 10W

Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone

Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.

Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone

Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone

Po pripojení a vložení do doku tento dokovací systém do niekoľkých sekúnd automaticky zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/iPhone. Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte nastavovať čas manuálne.

Technické špecifikácie

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