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ORD7105C/10
Originálne rádio
Zdokonaľte svoj poslucháčsky zážitok týmto rádiom z radu Philips Original. Model kopírujúci štýl kultového rádia značky Philips z roku 1955 prehráva hudbu zo zariadení iPod či iPhone, nabíja ich a navyše obsahuje stereofónny tuner FM.
Krémové
Dok pre zariadenia iPod/iPhone
Inšpirované originálnym rádiom z roku 1955 – toto originálne rádio vychádza z ikonických prvkov legendárneho rádia od spoločnosti Philips z roku 1955, známeho aj ako Philetta „254“. V tom čase toto kompaktné rádio priťahovalo masy svojím jednoduchým dizajnom, silným zvukom a krištáľovo čistým príjmom. História výroby rádií v spoločnosti Philips siaha do roku 1927. Počas nasledujúcich desaťročí sa z mnohých modelov stali uznávané ikony a zberateľské kúsky.
Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.
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