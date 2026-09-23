Pet Series

PAW0020/01
Čerstvé jedlo na 12 mesiacov
Nepretržitá starostlivosť vždy po ruke, kdekoľvek a kedykoľvek. Vrecko na pohlcovanie vlhkosti je vyrobené s časticami silikagélu, ktoré sú bez zápachu a nekorózne, čo zabezpečí, že vaša mačka bude mať vždy čerstvé krmivo. Vysoká absorpcia vlhkosti zabezpečuje čerstvosť na dlhé obdobie.
Čerstvosť v každom hlte
Bez zápachu a netoxické
Vyrobené so silikagélom
Balenie 12 kusov
Obsahuje častice silikagélu, ktoré sú bez zápachu, netoxické a nekorózne a môžu sa pochváliť vysokou mierou absorpcie vlhkosti, čo garantuje čerstvosť v každom hlte.
Ak chcete udržať krmivo vašej mačky čerstvé, je nevyhnutné pravidelne vymieňať filtre. Odporúčame vám meniť ich každých 30 dní, aby sa udržala optimálna čerstvosť.
Ak chcete udržať efekt vzduchotesného vonkajšieho balenia, otvárajte ho iba pri použití. Zabezpečte vnútorné nepriepustné vrecko v otvore, ktorý sa nachádza vo vrchnej časti kŕmidla.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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