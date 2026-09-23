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  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020
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  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020

Pet SeriesVrecká s vysušujúcou látkou kŕmidla

PAW0020/01

Čerstvé jedlo na 12 mesiacov

Nepretržitá starostlivosť vždy po ruke, kdekoľvek a kedykoľvek. Vrecko na pohlcovanie vlhkosti je vyrobené s časticami silikagélu, ktoré sú bez zápachu a nekorózne, čo zabezpečí, že vaša mačka bude mať vždy čerstvé krmivo. Vysoká absorpcia vlhkosti zabezpečuje čerstvosť na dlhé obdobie.

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Kompatibilné produkty

Kŕmidlá pre domáce zvieratá

Kŕmidlá pre domáce zvieratá
Séria Smart Feeder 3000

PAW3300/02

Pet Series

Pet Series
Inteligentné kŕmidlo s kamerou

PAW5320/02

Rozmaznávajte ich. Ako vždy

Čerstvé jedlo na 12 mesiacov

  • Čerstvosť v každom hlte

  • Bez zápachu a netoxické

  • Vyrobené so silikagélom

  • Balenie 12 kusov

Vyrobené so silikagélom

Vyrobené so silikagélom

Obsahuje častice silikagélu, ktoré sú bez zápachu, netoxické a nekorózne a môžu sa pochváliť vysokou mierou absorpcie vlhkosti, čo garantuje čerstvosť v každom hlte.

Optimálna čerstvosť

Optimálna čerstvosť

Ak chcete udržať krmivo vašej mačky čerstvé, je nevyhnutné pravidelne vymieňať filtre. Odporúčame vám meniť ich každých 30 dní, aby sa udržala optimálna čerstvosť.

Jednoduché používanie

Jednoduché používanie

Ak chcete udržať efekt vzduchotesného vonkajšieho balenia, otvárajte ho iba pri použití. Zabezpečte vnútorné nepriepustné vrecko v otvore, ktorý sa nachádza vo vrchnej časti kŕmidla.

Technické špecifikácie

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