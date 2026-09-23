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        Tento produkt už nie je dostupný

        PhotoFrame PC softvér

        PCSW200/00

        PC softvér pre váš rámik PhotoFrame

        Aktualizujte počítačový softvér svojho rámiku PhotoFrame automaticky alebo na stránke www.philips.com/support

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        PC softvér pre váš rámik PhotoFrame

        Zobrazujte a spravujte svoje fotografie či albumy v počítači aj v rámiku PhotoFrame

        PhotoManager je softvér na správu fotografií pre váš počítač, ktorý sa automaticky spustí po pripojení rámika PhotoFrame k počítaču pomocou konektora USB2. Umožňuje vám zobraziť a spravovať vaše albumy a fotografie vedľa seba na počítači alebo rámiku PhotoFrame. Program PhotoManager je podporovaný v systémoch Windows 2000, XP a Windows Vista. Softvér bude kompatibilný s programom iPhoto a dostupný pre systém Mac OS v septembri 2007.

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        Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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        • Tipy a triky