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PCSW200/00
PC softvér pre váš rámik PhotoFrame
Aktualizujte počítačový softvér svojho rámiku PhotoFrame automaticky alebo na stránke www.philips.com/support
PhotoManager je softvér na správu fotografií pre váš počítač, ktorý sa automaticky spustí po pripojení rámika PhotoFrame k počítaču pomocou konektora USB2. Umožňuje vám zobraziť a spravovať vaše albumy a fotografie vedľa seba na počítači alebo rámiku PhotoFrame. Program PhotoManager je podporovaný v systémoch Windows 2000, XP a Windows Vista. Softvér bude kompatibilný s programom iPhoto a dostupný pre systém Mac OS v septembri 2007.
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