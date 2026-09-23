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PET704K/00
Zábava, ktorá cestuje s vami
Pohodlne sa posaďte, uvoľnite a sledujte filmy na 7” (17,8 cm) TFT LCD displeji prehrávača Philips PET704. Vychutnajte si obľúbené filmy na DVD, hudbu z MP3-CD a CD alebo obdivujte svoje fotografie JPEG kedykoľvek a kdekoľvek.
Okrem pribaleného adaptéra do auta pre použitie v automobile si môžete pomocou tohto prenosného prehrávača vychutnávať disky DVD aj doma – stačí ho jednoducho pripojiť k televízoru. Posaďte sa a relaxujte pri obľúbených diskoch DVD pomocou diaľkového ovládania, ktoré slúži na ovládanie prehrávania.
Zabudovaná a kompaktná nabíjateľná batéria poskytuje dlhodobú výdrž. Na jedno nabitie si môžete až 2,5 hodiny vychutnávať nepretržité prehrávanie videa.
DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD, ktoré sú dostupné na trhu. Disky DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW a (S)VCD – všetky z nich je možné prehrávať v DVD prehrávači. DVD+/-R je skrátený termín pre DVD mechaniku, ktorá dokáže prijať oba bežne používané formáty záznamu na disky DVD. Podobne mechanika DVD+/-RW zvláda prácu s bežnými prepisovateľnými typmi diskov. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia než pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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