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        Tento produkt už nie je dostupný

        Prenosný DVD prehrávač

        PET704K/00

        Zábava, ktorá cestuje s vami

        Pohodlne sa posaďte, uvoľnite a sledujte filmy na 7” (17,8 cm) TFT LCD displeji prehrávača Philips PET704. Vychutnajte si obľúbené filmy na DVD, hudbu z MP3-CD a CD alebo obdivujte svoje fotografie JPEG kedykoľvek a kdekoľvek.

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        Zábava, ktorá cestuje s vami

        Vrátane adaptéra do auta a šikovného diaľkového ovládania

        Okrem pribaleného adaptéra do auta pre použitie v automobile si môžete pomocou tohto prenosného prehrávača vychutnávať disky DVD aj doma – stačí ho jednoducho pripojiť k televízoru. Posaďte sa a relaxujte pri obľúbených diskoch DVD pomocou diaľkového ovládania, ktoré slúži na ovládanie prehrávania.

        Až 2,5 hodiny prehrávania s nabíjateľnou batériou

        Zabudovaná a kompaktná nabíjateľná batéria poskytuje dlhodobú výdrž. Na jedno nabitie si môžete až 2,5 hodiny vychutnávať nepretržité prehrávanie videa.

        Prehráva disky DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW a (S)VCD

        Prehráva disky DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW a (S)VCD

        DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD, ktoré sú dostupné na trhu. Disky DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW a (S)VCD – všetky z nich je možné prehrávať v DVD prehrávači. DVD+/-R je skrátený termín pre DVD mechaniku, ktorá dokáže prijať oba bežne používané formáty záznamu na disky DVD. Podobne mechanika DVD+/-RW zvláda prácu s bežnými prepisovateľnými typmi diskov. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia než pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD.

        Technické špecifikácie

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