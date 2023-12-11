Jednotka v žehlení
Max. tlak čerpadla 6 barov
Kontinuálny výstup pary 130 g/min
Parný ráz 300 g
Vyžehlite vaše oblečenie rýchlo a efektívne.
Naša špeciálna keramická žehliaca plocha sa hladko kĺže po akejkoľvek tkanine. Je tiež nelepivá, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.
Silné a nepretržité uvoľňovanie pary si ľahko poradí so všetkými záhybmi na všetkých tkaninách.
Ocenenia
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
ZdendaK8
11/12/2023
Česká republika
Parní generátor pro velké žehlení
Parní generátor nám velmi usnadnil a zrychlil žehlení. Snadná manipulace, rychlé zahřívání, velký pomocník do domácnosti, skvělý poměr cena/výkon.
Výhody
Rychlé nahřívání, velké množství páry, rychlejší žehlení
Nevýhody
Žádné jsem zatím neobjevil
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
EvičkaK
11/12/2023
Česká republika
Parní generátor 2000 Series
S parním generátorem jsem velmi spokojená. Zrychlí žehlení, není nutné dolévat vodu tak často, jako u napařovací žehličky. Povlečení stačí vyžehlit jenom z jedné strany a je krásně vyžehlené. Velmi rychle se nahřívá a dobře se s ním pracuje.
Výhody
Rychlé nahřívání, krásně klouže, velké množství páry, které usnadní žehlení
Nevýhody
o
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
v porovnaní s naparovacou žehličkou EasySpeed GC1742
30 % úspory vody a elektriny v režime Eco