VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
  • Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
  • Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
  • Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
  • Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
  • Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
  • Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
  • Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
  • Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
  • Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
  • Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
  • Až o 25 % menej času stráveného žehlením*

2000 SeriesParný generátor

PSG2000/20

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
Menej času stráveného žehlením, viac času na nosenie a potešenie s parným generátorom 2000 Series.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Jednotka v žehlení

Až o 25 % menej času stráveného žehlením*

  • Max. tlak čerpadla 6 barov

  • Kontinuálny výstup pary 130 g/min

  • Parný ráz 300 g

Rýchle žehlenie s parným rázom 300 g

Rýchle žehlenie s parným rázom 300 g

Vyžehlite vaše oblečenie rýchlo a efektívne.

Odolná a kĺzavá keramická žehliaca plocha

Odolná a kĺzavá keramická žehliaca plocha

Naša špeciálna keramická žehliaca plocha sa hladko kĺže po akejkoľvek tkanine. Je tiež nelepivá, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.

Rýchle odstránenie záhybov s výkonným kontinuálnym výstupom pary 130 g/min

Rýchle odstránenie záhybov s výkonným kontinuálnym výstupom pary 130 g/min

Silné a nepretržité uvoľňovanie pary si ľahko poradí so všetkými záhybmi na všetkých tkaninách.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

11/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní generátor pro velké žehlení

Parní generátor nám velmi usnadnil a zrychlil žehlení. Snadná manipulace, rychlé zahřívání, velký pomocník do domácnosti, skvělý poměr cena/výkon.

Výhody

Rychlé nahřívání, velké množství páry, rychlejší žehlení

Nevýhody

Žádné jsem zatím neobjevil

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

11/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní generátor 2000 Series

S parním generátorem jsem velmi spokojená. Zrychlí žehlení, není nutné dolévat vodu tak často, jako u napařovací žehličky. Povlečení stačí vyžehlit jenom z jedné strany a je krásně vyžehlené. Velmi rychle se nahřívá a dobře se s ním pracuje.

Výhody

Rychlé nahřívání, krásně klouže, velké množství páry, které usnadní žehlení

Nevýhody

o

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. v porovnaní s naparovacou žehličkou EasySpeed GC1742

  2. 30 % úspory vody a elektriny v režime Eco