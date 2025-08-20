PSG3000/20
Jednotka v žehlení
Max. tlak čerpadla 6 barov
Kontinuálny výstup pary 120 g/min
Parný ráz 350 g
Vyžehlite vaše oblečenie rýchlo a efektívne.
Naša špeciálna keramická žehliaca plocha sa hladko kĺže po akejkoľvek tkanine. Je tiež nelepivá, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.
Silné a nepretržité uvoľňovanie pary si ľahko poradí so všetkými záhybmi na všetkých tkaninách.
Ocenenia
4.0
z 5
1
Recenzia
azi.
20/08/2025
България
Серия 3000
С парогенетатора серия 3000 си улесняваш ежедневието. Лек е. Плъзга се лесно по плата. Използването на пара и само на ютия ти дава избор как да гладиш. Предимство е както хоризонтално, така и вертикалното гладене. Функцията за почистване на парогенетатора е още един плюс. Не отнема много време, около 2 мин.
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор
v porovnaní s naparovacou žehličkou EasySpeed GC1742
30 % úspory vody a elektriny v režime Eco