Jednotka v žehlení
Max. tlak čerpadla 6 barov
Nepretržitá para 140 g/min
Parný ráz 350 g
Vyžehlite vaše oblečenie rýchlo a efektívne.
Naša špeciálna keramická žehliaca plocha sa hladko kĺže po akejkoľvek tkanine. Je tiež nelepivá, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.
Vďaka kompaktným rozmerom je ľahká a jednoducho sa s ňou pri žehlení manipuluje.
Ocenenia
5.0
z 5
34
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Uživatel.R.
27/12/2023
Česká republika
Skvělý pomocník do domácnosti
Žehlení nikdy nebylo mojí oblíbenou činností. Před pořízením parního generátoru Philips 3000 jsem používal klasickou napařovací žehličku, u které mi vadila její hlučnost při žehlení, když se tvořila pára, také byla poměrně těžká a vadilo mi přelévání vody v ní. Při prvním použití se mi nepodařilo zprovoznit páru, nakonec jsem ale přišel na to, že se musí tlačítko páry podržet delší dobu než začne pára proudit z parního generátoru. U tohoto parního generátoru se mi líbí, že je žehlička lehká a velmi tichá. Žehlení s parním generátorem jde v podstatě samo a jde od ruky. Celkově bych pořízení parního generátoru určitě doporučil.
Výhody
Lehká žehlička, tiché žehlení, velké množství vody v zásobníku
Nevýhody
Pro mě úplně ne srozumitelný návod, ve kterém jsem se příliš nevyznal. V návodu převažují obrázky, osobně bych spíše ocenil popis v textu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
KrBo
21/12/2023
Česká republika
Produkt Series PSG3000/30 parní generátor
Výborná žehlička pro velké množství prádla. Díky silné páře je prádlo při menší energii krásně vyžehlené.
Výhody
Zkrácení doby žehlení, jednoduchá manipulace, není potřeba dolévat vodu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
Lukiss
17/12/2023
Česká republika
Dobrý výrobek
S napařovačem jsem spokojen, vyžehlim rychle, nezdrzuje mě to. Díky velkému zásobníku nemusím často doplňovat vodu. Žehlení je pro mě občas nutnost, ale díky této nové žehličce je to o něco snazší.
Výhody
Snadné žehlení, velká nádržka na vodu
Nevýhody
Velikost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
v porovnaní s naparovacou žehličkou EasySpeed GC1742
30 % úspory vody a elektriny v režime Eco