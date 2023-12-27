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  • Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
  • Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
  • Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
  • Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
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3000 SeriesParný generátor

PSG3000/30

5
| (34) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
Menej času stráveného žehlením, viac času na nosenie a potešenie s parným generátorom 3000 Series.
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Jednotka v žehlení

Až o 25 % menej času stráveného žehlením*

  • Max. tlak čerpadla 6 barov

  • Nepretržitá para 140 g/min

  • Parný ráz 350 g

Rýchle žehlenie s parným rázom 350 g

Rýchle žehlenie s parným rázom 350 g

Vyžehlite vaše oblečenie rýchlo a efektívne.

Odolná a kĺzavá keramická žehliaca plocha

Odolná a kĺzavá keramická žehliaca plocha

Naša špeciálna keramická žehliaca plocha sa hladko kĺže po akejkoľvek tkanine. Je tiež nelepivá, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.

Ľahké a kompaktné prevedenie na jednoduché uskladnenie

Ľahké a kompaktné prevedenie na jednoduché uskladnenie

Vďaka kompaktným rozmerom je ľahká a jednoducho sa s ňou pri žehlení manipuluje.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

34

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/12/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do domácnosti

Žehlení nikdy nebylo mojí oblíbenou činností. Před pořízením parního generátoru Philips 3000 jsem používal klasickou napařovací žehličku, u které mi vadila její hlučnost při žehlení, když se tvořila pára, také byla poměrně těžká a vadilo mi přelévání vody v ní. Při prvním použití se mi nepodařilo zprovoznit páru, nakonec jsem ale přišel na to, že se musí tlačítko páry podržet delší dobu než začne pára proudit z parního generátoru. U tohoto parního generátoru se mi líbí, že je žehlička lehká a velmi tichá. Žehlení s parním generátorem jde v podstatě samo a jde od ruky. Celkově bych pořízení parního generátoru určitě doporučil.

Výhody

Lehká žehlička, tiché žehlení, velké množství vody v zásobníku

Nevýhody

Pro mě úplně ne srozumitelný návod, ve kterém jsem se příliš nevyznal. V návodu převažují obrázky, osobně bych spíše ocenil popis v textu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

21/12/2023

Česká republika

Česká republika

Produkt Series PSG3000/30 parní generátor

Výborná žehlička pro velké množství prádla. Díky silné páře je prádlo při menší energii krásně vyžehlené.

Výhody

Zkrácení doby žehlení, jednoduchá manipulace, není potřeba dolévat vodu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

17/12/2023

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek

S napařovačem jsem spokojen, vyžehlim rychle, nezdrzuje mě to. Díky velkému zásobníku nemusím často doplňovat vodu. Žehlení je pro mě občas nutnost, ale díky této nové žehličce je to o něco snazší.

Výhody

Snadné žehlení, velká nádržka na vodu

Nevýhody

Velikost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

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  1. v porovnaní s naparovacou žehličkou EasySpeed GC1742

  2. 30 % úspory vody a elektriny v režime Eco