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Séria 3000Parný generátor

PSG3001/30

4.9
| (15) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Až o 25 % menej času stráveného žehlením*
Menej času stráveného žehlením, viac času na nosenie a potešenie s naparovacím systémom série 3000.
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Jednotka v žehlení

Až o 25 % menej času stráveného žehlením*

  • Max. tlak čerpadla 6 barov

  • Nepretržitá para 140 g/min

  • Parný ráz 350 g

Rýchle žehlenie s parným rázom 350 g

Rýchle žehlenie s parným rázom 350 g

Vyžehlite vaše oblečenie rýchlo a efektívne.

Odolná a kĺzavá keramická žehliaca plocha

Odolná a kĺzavá keramická žehliaca plocha

Naša špeciálna keramická žehliaca plocha sa hladko kĺže po akejkoľvek tkanine. Je tiež nelepivá, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.

Rýchle odstránenie záhybov s nepretržitou parou 140 g/min

Rýchle odstránenie záhybov s nepretržitou parou 140 g/min

Silné a nepretržité uvoľňovanie pary si ľahko poradí so všetkými záhybmi na všetkých tkaninách.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

15

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

4
2
1

17/06/2026

Polska

Polska

Świetny produkt przyspieszający prasowanie

Bardzo ułatwia i przyspiesza prasowanie. Fajny wygląd, lekkie, idealnie pasuje na półeczkę na desce do prasowania. Zdecydowanie lepsze niż klasyczne żelazko.

Táto recenzia bola vytvorená pre Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-12

Táto recenzia bola vytvorená pre Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-12

15/06/2026

Polska

Polska

Ten produkt ma doskonałe funkcje

Produkt spełnia wszystkie funkcje . Jest lekki oraz poręczny .

Výhody

Poręczny , szybkość prasowania

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-06

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-06

15/06/2026

Polska

Polska

Wygodne, szybkie i skuteczne prasowanie

Duży pojemnik na wodę – nie trzeba często jej uzupełniać, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Zbiornik można odłączyć i wygodnie nalać do niego wody, bez konieczności przynoszenia jej w butelkach czy innych naczyniach. Duża ilość pary powoduje, że czas prasowania znacząco się skraca (przy jednoczesnym skutecznym prasowaniu). Samo żelazko jest lekkie i wygodnie nim się prasuje. Super połączenie oszczędności czasu, energii bez rezygnowania z dokładnego wyprasowania rzeczy. Polecam.

Výhody

Wygoda, skuteczność, szybkość prasowania.

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-01

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-01

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