Jednotka v žehlení
Max. tlak čerpadla 6 barov
Nepretržitá para 140 g/min
Parný ráz 350 g
Vyžehlite vaše oblečenie rýchlo a efektívne.
Naša špeciálna keramická žehliaca plocha sa hladko kĺže po akejkoľvek tkanine. Je tiež nelepivá, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.
Silné a nepretržité uvoľňovanie pary si ľahko poradí so všetkými záhybmi na všetkých tkaninách.
Ocenenia
4.9
z 5
15
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Bibi007007
17/06/2026
Polska
Súčasť akcie
Świetny produkt przyspieszający prasowanie
Bardzo ułatwia i przyspiesza prasowanie. Fajny wygląd, lekkie, idealnie pasuje na półeczkę na desce do prasowania. Zdecydowanie lepsze niż klasyczne żelazko.
Táto recenzia bola vytvorená pre Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-12
Táto recenzia bola vytvorená pre Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-12
15/06/2026
Polska
Súčasť akcie
Ten produkt ma doskonałe funkcje
Produkt spełnia wszystkie funkcje . Jest lekki oraz poręczny .
Výhody
Poręczny , szybkość prasowania
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-06
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-06
Wierny użytkownik
15/06/2026
Polska
Súčasť akcie
Wygodne, szybkie i skuteczne prasowanie
Duży pojemnik na wodę – nie trzeba często jej uzupełniać, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Zbiornik można odłączyć i wygodnie nalać do niego wody, bez konieczności przynoszenia jej w butelkach czy innych naczyniach. Duża ilość pary powoduje, że czas prasowania znacząco się skraca (przy jednoczesnym skutecznym prasowaniu). Samo żelazko jest lekkie i wygodnie nim się prasuje. Super połączenie oszczędności czasu, energii bez rezygnowania z dokładnego wyprasowania rzeczy. Polecam.
Výhody
Wygoda, skuteczność, szybkość prasowania.
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-01
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-01
v porovnaní s naparovacou žehličkou EasySpeed GC1742
30 % úspory vody a elektriny v režime Eco