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PSG4040/80
Jednotka v žehlení
Najkompaktnejší dizajn šetrí priestor a bez námahy sa hodí do vášho domova.
Výkonná para na efektívne odstránenie aj tých najtvrdohlavejších záhybov na najhrubších látkach.
OptimalTEMP chráni každú látku vhodnú na žehlenie a zabraňuje pripáleniu.
Ľahká a kompaktná konštrukcia je dokonalá na uskladnenie aj na pohodlné používanie na žehliacej doske. Výnimočná technológia ProVelocity umožnila vytvorenie menších a kompaktnejších generátorov pary ako kedykoľvek predtým.
Silné a nepretržité uvoľňovanie pary účinne narovná aj tie najnepoddajnejšie záhyby na najhrubších tkaninách.
S technológiou OptimalTEMP dosiahnete skvelé výsledky s jedným ideálnym nastavením teploty. Zaručujeme, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu vhodnú na žehlenie. Ani keď sa nechá bez dozoru. Môžete ju pokojne nechať položenú na šatách alebo žehliacej doske.
Hodnotenie
Na všetkých látkach vhodných na žehlenie.
V porovnaní s režimom MAX.
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 s časom naparovania 1 minúta.