VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Maximálne kompaktný dizajn. Výkonný výkon.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Maximálne kompaktný dizajn. Výkonný výkon.
  • Maximálne kompaktný dizajn. Výkonný výkon.
  • Maximálne kompaktný dizajn. Výkonný výkon.
  • Maximálne kompaktný dizajn. Výkonný výkon.
  • Maximálne kompaktný dizajn. Výkonný výkon.
  • Maximálne kompaktný dizajn. Výkonný výkon.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Maximálne kompaktný dizajn. Výkonný výkon.
  • Maximálne kompaktný dizajn. Výkonný výkon.
  • Maximálne kompaktný dizajn. Výkonný výkon.
  • Maximálne kompaktný dizajn. Výkonný výkon.
  • Maximálne kompaktný dizajn. Výkonný výkon.

Nové

4000 SeriesParný generátor

PSG4040/80

Maximálne kompaktný dizajn. Výkonný výkon.
PerfectCare 4000 Series je navrhnutá v najkompaktnejšej forme, aby poskytovala výkonný parný výkon. Vychutnajte si rýchlejšie žehlenie bez kompromisov v úložnom priestore. So zárukou žiadneho pripálenia* vďaka technológii OptimalTEMP.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Jednotka v žehlení

Najkompaktnejší parný generátor Philips bez pripálenia

Maximálne kompaktný dizajn. Výkonný výkon.

  • Najkompaktnejší dizajn šetrí priestor a bez námahy sa hodí do vášho domova.

  • Výkonná para na efektívne odstránenie aj tých najtvrdohlavejších záhybov na najhrubších látkach.

  • OptimalTEMP chráni každú látku vhodnú na žehlenie a zabraňuje pripáleniu.

Priestorovo úsporný dizajn

Priestorovo úsporný dizajn

Ľahká a kompaktná konštrukcia je dokonalá na uskladnenie aj na pohodlné používanie na žehliacej doske. Výnimočná technológia ProVelocity umožnila vytvorenie menších a kompaktnejších generátorov pary ako kedykoľvek predtým.

Výkonná para

Výkonná para

Silné a nepretržité uvoľňovanie pary účinne narovná aj tie najnepoddajnejšie záhyby na najhrubších tkaninách.

Technológia OptimalTEMP, zaručene žiadne spáleniny

Technológia OptimalTEMP, zaručene žiadne spáleniny

S technológiou OptimalTEMP dosiahnete skvelé výsledky s jedným ideálnym nastavením teploty. Zaručujeme, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu vhodnú na žehlenie. Ani keď sa nechá bez dozoru. Môžete ju pokojne nechať položenú na šatách alebo žehliacej doske.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na všetkých látkach vhodných na žehlenie.

  2. V porovnaní s režimom MAX.

  3. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 s časom naparovania 1 minúta.