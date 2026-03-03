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  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.

Séria PerfectCare 6000Parný generátor

PSG6026/20

3 Ocenenia

Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
Parný generátor PerfectCare série 6000 s úplne novým, kompaktným dizajnom je navrhnutý tak, aby podával ten najlepší parný výkon. Užite si rýchlejšie žehlenie bez potreby väčšieho úložného priestoru. S garanciou nespálenia látky* vďaka technológii OptimalTEMP.
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Jednotka v žehlení

Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.

  • Výkonná para

  • Zaručene sa nič neprepáli

  • Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu

  • Kompaktná

Technológia OptimalTEMP, zaručene žiadne spáleniny

S technológiou OptimalTEMP dosiahnete skvelé výsledky s jedným ideálnym nastavením teploty. Zaručujeme, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu vhodnú na žehlenie. Ani keď sa nechá bez dozoru. Môžete ju pokojne nechať položenú na šatách alebo žehliacej doske.

Výkonná para pre odstraňovanie záhybov

Silné a nepretržité uvoľňovanie pary účinne narovná aj tie najnepoddajnejšie záhyby na najhrubších tkaninách.

Funkcia Smart Calc Clean predĺži životnosť vašej žehličky

Je ľahké udržiavať generátor pary s inteligentným systémom Smart Calc Clean – naším zabudovaným systémom na odstraňovanie vodného kameňa. Systém vás upozorní na potrebu vykonať odvápnenie a obsahuje nádobu na jeho ľahké a bezpečné uskutočnenie. Keďže ho možno používať opakovane, ušetríte peniaze a nikdy nebudete kupovať ďalšie kazety.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Ocenenia

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Hodnotenie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na všetky odevy vhodné na žehlenie