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Všetky rady

  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.

Séria PerfectCare 6000Parný generátor

PSG6042/20

3.9
| (16) Recenzie

3 Ocenenia

Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
Parný generátor PerfectCare série 6000 s úplne novým, kompaktným dizajnom je navrhnutý tak, aby podával ten najlepší parný výkon. Užite si rýchlejšie žehlenie bez potreby väčšieho úložného priestoru. S garanciou nespálenia látky* vďaka technológii OptimalTEMP.
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Jednotka v žehlení

Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.

  • Výkonná para

  • Zaručene sa nič nespáli*

  • Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu

  • Kompaktná

Automatické bezpečnostné vypnutie, ak žehlička ostane bez dozoru

Automatické bezpečnostné vypnutie, ak žehlička ostane bez dozoru

Automatické vypnutie vám ušetrí energiu a dodá pocit spokojnosti

Funkcia Easy De-Calc predĺži životnosť vašej žehličky

Funkcia Easy De-Calc predĺži životnosť vašej žehličky

Je ľahké udržiavať parný generátor s inteligentným systémom Smart Calc Clean – naším zabudovaným systémom na odstraňovanie vodného kameňa. Systém vás upozorní na potrebu vykonať odstránenie vodného kameňa a obsahuje nádobu na jeho ľahké a bezpečné uskutočnenie. Keďže ho možno používať opakovane, ušetríte peniaze a nikdy nebudete kupovať ďalšie filtre.

Odnímateľná nádoba na vodu na jednoduché plnenie s objemom 1,8 l

Odnímateľná nádoba na vodu na jednoduché plnenie s objemom 1,8 l

Priehľadná 1,8-litrová nádoba na vodu umožňuje viac než 1,5 hodiny nepretržitého používania. Máte vždy prehľad o tom, koľko vody zostáva a môžete ju kedykoľvek jednoducho doplniť cez veľký otvor na dolievanie pod nádobou.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.9

z 5

16

Recenzie

4
3

12/12/2023

Česká republika

Česká republika

Perfektní pro chlapy!

Parní žehlička je pro mě nová zkušenost. Při žehlení klasickou žehličkou jsem několikrát neodhadl teplotu materiálu, který jsem potřeboval vyžehlit a zničil jsem si pár drahých kousků oblečení. S novou " Filipskou " , jak jí říkám, to vyžadovalo jinak přemýšlet, jinou manipulaci, ale když se zaběhnete v činnosti, už bych zpět klasickou žehličku nechtěl. Jsem velmi spokojen. Žehlení košilí mě začlo bavit!

Výhody

Už nic nepřipálíte, neponičíte žádný textil či různé nápisy a gumičky.

Nevýhody

Nevím, asi žádné. Snad jen, že je trochu větší. Asi to není úplně do karavanu na campování... :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

12/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní žehlička pomocnice.

Parní žehličku Philips steam jsem dostala jako dárek od syna, byla pro mě jako nová kamarádka, kterou jsem nejprve potřebovala nově prozkoumat a načíst její " povahové rysy a schopnosti ". Nejprve jsem si říkala, že tohle nebylo nutné, ale po seznámení se se zapojením, novými grify v manipulaci - nasáváním páry z nádržky a uvědoměním si, že nežehlím teplým kovem, ale horkou párou s větším zásobníkem vody a tudíž nemusím často odcházet doplňovat vodu jako do klasické napařovací žehličky...a když jsem viděla, jak vše zmačkané se mění v krásné rovné povrchy bez možnosti spálení vlákna a nití ve švech...a struktura textilu vyběhne po vyžehlení. Postupně jsem hledala co ještě v domácnosti vyžehlit...Dobře se mi drží v ruce, šikovná a nutná je i funkce odvápnění, která udrží žehličku dlouho v provozu. Oceňuji, že žehlička se sama vypnula po deseti minutách, když jsem ji zapomněla vypnout po nečekaném telefonátu.. Prima pomocnice, kterou ráda doporučuji dalším.

Výhody

Krásné pohodlné žehlení, bez spálení nití a textilu, zvýraznění struktury látek, oživení barev, sama vypne.

Nevýhody

Neobjevila jsem.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

04/12/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dobrý nápad s vyjímatelnou nádržkou.

Mám již 2. výrobek. První mi spadla a s pevnou nádržkou to dopadlo tak,že praskla a tekla. Maximální spokojenost,nemusím hlídat teplotu žehličky.

Výhody

Stejná teplota, sama se vypne, když se déle nepoužívá

Nevýhody

Zatím žádná

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na všetky odevy vhodné na žehlenie (spojené s vyhlásením o garancii nespálenia látky)