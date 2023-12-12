PSG6042/20
Jednotka v žehlení
Výkonná para
Zaručene sa nič nespáli*
Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu
Kompaktná
Automatické vypnutie vám ušetrí energiu a dodá pocit spokojnosti
Je ľahké udržiavať parný generátor s inteligentným systémom Smart Calc Clean – naším zabudovaným systémom na odstraňovanie vodného kameňa. Systém vás upozorní na potrebu vykonať odstránenie vodného kameňa a obsahuje nádobu na jeho ľahké a bezpečné uskutočnenie. Keďže ho možno používať opakovane, ušetríte peniaze a nikdy nebudete kupovať ďalšie filtre.
Priehľadná 1,8-litrová nádoba na vodu umožňuje viac než 1,5 hodiny nepretržitého používania. Máte vždy prehľad o tom, koľko vody zostáva a môžete ju kedykoľvek jednoducho doplniť cez veľký otvor na dolievanie pod nádobou.
Ocenenia
3.9
z 5
16
Recenzie
Fíkovník
12/12/2023
Česká republika
Perfektní pro chlapy!
Parní žehlička je pro mě nová zkušenost. Při žehlení klasickou žehličkou jsem několikrát neodhadl teplotu materiálu, který jsem potřeboval vyžehlit a zničil jsem si pár drahých kousků oblečení. S novou " Filipskou " , jak jí říkám, to vyžadovalo jinak přemýšlet, jinou manipulaci, ale když se zaběhnete v činnosti, už bych zpět klasickou žehličku nechtěl. Jsem velmi spokojen. Žehlení košilí mě začlo bavit!
Výhody
Už nic nepřipálíte, neponičíte žádný textil či různé nápisy a gumičky.
Nevýhody
Nevím, asi žádné. Snad jen, že je trochu větší. Asi to není úplně do karavanu na campování... :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
Kometa65
12/12/2023
Česká republika
Parní žehlička pomocnice.
Parní žehličku Philips steam jsem dostala jako dárek od syna, byla pro mě jako nová kamarádka, kterou jsem nejprve potřebovala nově prozkoumat a načíst její " povahové rysy a schopnosti ". Nejprve jsem si říkala, že tohle nebylo nutné, ale po seznámení se se zapojením, novými grify v manipulaci - nasáváním páry z nádržky a uvědoměním si, že nežehlím teplým kovem, ale horkou párou s větším zásobníkem vody a tudíž nemusím často odcházet doplňovat vodu jako do klasické napařovací žehličky...a když jsem viděla, jak vše zmačkané se mění v krásné rovné povrchy bez možnosti spálení vlákna a nití ve švech...a struktura textilu vyběhne po vyžehlení. Postupně jsem hledala co ještě v domácnosti vyžehlit...Dobře se mi drží v ruce, šikovná a nutná je i funkce odvápnění, která udrží žehličku dlouho v provozu. Oceňuji, že žehlička se sama vypnula po deseti minutách, když jsem ji zapomněla vypnout po nečekaném telefonátu.. Prima pomocnice, kterou ráda doporučuji dalším.
Výhody
Krásné pohodlné žehlení, bez spálení nití a textilu, zvýraznění struktury látek, oživení barev, sama vypne.
Nevýhody
Neobjevila jsem.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
spotilku
04/12/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Dobrý nápad s vyjímatelnou nádržkou.
Mám již 2. výrobek. První mi spadla a s pevnou nádržkou to dopadlo tak,že praskla a tekla. Maximální spokojenost,nemusím hlídat teplotu žehličky.
Výhody
Stejná teplota, sama se vypne, když se déle nepoužívá
Nevýhody
Zatím žádná
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
Na všetky odevy vhodné na žehlenie (spojené s vyhlásením o garancii nespálenia látky)