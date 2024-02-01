PSG6064/80
Jednotka v žehlení
Výkonná para
Zaručene sa nič nespáli*
Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu
Kompaktná
S technológiou OptimalTEMP dosiahnete skvelé výsledky s jedným ideálnym nastavením teploty. Zaručujeme, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu vhodnú na žehlenie. Ani keď sa nechá bez dozoru. Môžete ju pokojne nechať položenú na šatách alebo žehliacej doske.
Silné a nepretržité uvoľňovanie pary účinne narovná aj tie najnepoddajnejšie záhyby na najhrubších tkaninách.
Je ľahké udržiavať parný generátor s inteligentným systémom Smart Calc Clean – naším zabudovaným systémom na odstraňovanie vodného kameňa. Systém vás upozorní na potrebu vykonať odstránenie vodného kameňa a obsahuje nádobu na jeho ľahké a bezpečné uskutočnenie. Keďže ho možno používať opakovane, ušetríte peniaze a nikdy nebudete kupovať ďalšie filtre.
Ocenenia
3.8
z 5
5
Recenzie
Vierkka
01/02/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výkonná a lehká žehlička
žehlička nahradila starší napařovací žehličku a je to obrovský rozdíl - žehlička je lehká do ruky a velmi lehce "klouže" po prádle. Žehlení s ní je určitě rychlejší i díky výkonu napařování. Používáme destilovanou vodu a žádný problém s usazováním vodního kamene nemáme, čištění děláme jen preventivně a je to hračka. Za ta peníze se to vyplatí, žehlení je snadné a rychlé. A opravdu nic nepřipálí!
Výhody
nízká váha, vysoký výkon napařování, není nutné regulovat teplotu žehličky
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor
Нинка
31/07/2025
България
PerfectCare - точното име
Изключително съм изнедана от перфектна работа на този парогенератор. Гладиш с лекота, дори и във вертикално положение. Не мисля затова каква материя гладиш, винаги е без грешка. Улеснява ежедневието и спестява време. Перфектен!
Výhody
Перфетна работа!
Nevýhody
няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор
Useň
13/02/2023
Slovensko
Overený kupujúci
ako parný generátor nemá chybu. som s ním spokojný
som s ním spokojný, ako parný generátor ho určite odporúčam,
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parný generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parný generátor
Na všetky odevy vhodné na žehlenie