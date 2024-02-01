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Všetky rady

  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.

Séria PerfectCare 6000Parný generátor

PSG6064/80

3.8
| (5) Recenzie

3 Ocenenia

Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
Parný generátor PerfectCare série 6000 s úplne novým, kompaktným dizajnom je navrhnutý tak, aby podával ten najlepší parný výkon. Užite si rýchlejšie žehlenie bez potreby väčšieho úložného priestoru. S garanciou nespálenia látky* vďaka technológii OptimalTEMP.
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Jednotka v žehlení

Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.

  • Výkonná para

  • Zaručene sa nič nespáli*

  • Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu

  • Kompaktná

Technológia OptimalTEMP, zaručene žiadne spáleniny

Technológia OptimalTEMP, zaručene žiadne spáleniny

S technológiou OptimalTEMP dosiahnete skvelé výsledky s jedným ideálnym nastavením teploty. Zaručujeme, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu vhodnú na žehlenie. Ani keď sa nechá bez dozoru. Môžete ju pokojne nechať položenú na šatách alebo žehliacej doske.

Výkonná para pre odstraňovanie záhybov

Výkonná para pre odstraňovanie záhybov

Silné a nepretržité uvoľňovanie pary účinne narovná aj tie najnepoddajnejšie záhyby na najhrubších tkaninách.

Funkcia Easy De-Calc predĺži životnosť vašej žehličky

Funkcia Easy De-Calc predĺži životnosť vašej žehličky

Je ľahké udržiavať parný generátor s inteligentným systémom Smart Calc Clean – naším zabudovaným systémom na odstraňovanie vodného kameňa. Systém vás upozorní na potrebu vykonať odstránenie vodného kameňa a obsahuje nádobu na jeho ľahké a bezpečné uskutočnenie. Keďže ho možno používať opakovane, ušetríte peniaze a nikdy nebudete kupovať ďalšie filtre.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.8

z 5

5

Recenzie

3
2

01/02/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výkonná a lehká žehlička

žehlička nahradila starší napařovací žehličku a je to obrovský rozdíl - žehlička je lehká do ruky a velmi lehce "klouže" po prádle. Žehlení s ní je určitě rychlejší i díky výkonu napařování. Používáme destilovanou vodu a žádný problém s usazováním vodního kamene nemáme, čištění děláme jen preventivně a je to hračka. Za ta peníze se to vyplatí, žehlení je snadné a rychlé. A opravdu nic nepřipálí!

Výhody

nízká váha, vysoký výkon napařování, není nutné regulovat teplotu žehličky

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor

31/07/2025

България

България

PerfectCare - точното име

Изключително съм изнедана от перфектна работа на този парогенератор. Гладиш с лекота, дори и във вертикално положение. Не мисля затова каква материя гладиш, винаги е без грешка. Улеснява ежедневието и спестява време. Перфектен!

Výhody

Перфетна работа!

Nevýhody

няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор

13/02/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

ako parný generátor nemá chybu. som s ním spokojný

som s ním spokojný, ako parný generátor ho určite odporúčam,

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parný generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parný generátor

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  1. Na všetky odevy vhodné na žehlenie