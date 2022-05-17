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  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
  • Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.

Séria PerfectCare 6000Parný generátor

PSG6066/20

4.6
| (11) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

3 Ocenenia

Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.
Parný generátor PerfectCare Series 6000 s úplne novým, kompaktným dizajnom je navrhnutý tak, aby podával ten najlepší parný výkon. Užite si rýchlejšie žehlenie bez potreby väčšieho úložného priestoru. S garanciou nespálenia látky* vďaka technológii OptimalTEMP.
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Jednotka v žehlení

Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.

  • Výkonná para

  • Zaručene sa nič nespáli*

  • Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu

  • Kompaktná

Technológia OptimalTEMP, zaručene žiadne spáleniny

Technológia OptimalTEMP, zaručene žiadne spáleniny

S technológiou OptimalTEMP dosiahnete skvelé výsledky s jedným ideálnym nastavením teploty. Zaručujeme, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu vhodnú na žehlenie. Ani keď sa nechá bez dozoru. Môžete ju pokojne nechať položenú na šatách alebo žehliacej doske.

Výkonná para pre odstraňovanie záhybov

Výkonná para pre odstraňovanie záhybov

Silné a nepretržité uvoľňovanie pary účinne narovná aj tie najnepoddajnejšie záhyby na najhrubších tkaninách.

Funkcia Easy De-Calc predĺži životnosť vašej žehličky

Funkcia Easy De-Calc predĺži životnosť vašej žehličky

Je ľahké udržiavať parný generátor s inteligentným systémom Smart Calc Clean – naším zabudovaným systémom na odstraňovanie vodného kameňa. Systém vás upozorní na potrebu vykonať odstránenie vodného kameňa a obsahuje nádobu na jeho ľahké a bezpečné uskutočnenie. Keďže ho možno používať opakovane, ušetríte peniaze a nikdy nebudete kupovať ďalšie filtre.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

11

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2

17/05/2022

Česká republika

Česká republika

Podařený dárek

Parní generátor jsem koupila mamce, protože jí vypověděla stará žehlička a nemůže si ho vynachválit. Líbí se jí, že nemusí nastavovat teplotu, ale sám se přizpůsobí látce, kterou žehlí. Navíc nemusí pořád odbíhat doplňovat vodu a jen pohodlně sedí a žehlí u seriálu.

Výhody

teplota se sama přizpůsobí, nádržka na vodu

Nevýhody

nejsou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6066/20 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6066/20 Parní generátor

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý dárek pro ženu

Koupil jsem ho manželce a je s ním moc spokojená. Předtím jsme měli jiný, ale tenhle není tak těžký a ceníme jeho chytré funkce.

Výhody

Lehký, snadné použití,

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6066/20 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6066/20 Parní generátor

20/04/2022

Česká republika

Česká republika

Elegantní a výkonný parní generátor

Výsledek předčil očekávaní. Praktická velká nádrž na vodu je vyjímatelná a na rozdíl od klasické napařovací žehličky odpadá neustálé běhání a dolévání vody. Žehlící plocha je velmi kvalitní, žehlení s ní jde jako po másle.

Výhody

nádrž na vodu, nerezová žehlící plocha, elegantní a praktický design

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6066/20 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6066/20 Parní generátor

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na všetky odevy vhodné na žehlenie

  2. Až 20 % úspora energie podľa normy IEC 603311, v porovnaní s GC6742