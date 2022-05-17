Jednotka v žehlení
Výkonná para
Zaručene sa nič nespáli*
Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu
Kompaktná
S technológiou OptimalTEMP dosiahnete skvelé výsledky s jedným ideálnym nastavením teploty. Zaručujeme, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu vhodnú na žehlenie. Ani keď sa nechá bez dozoru. Môžete ju pokojne nechať položenú na šatách alebo žehliacej doske.
Silné a nepretržité uvoľňovanie pary účinne narovná aj tie najnepoddajnejšie záhyby na najhrubších tkaninách.
Je ľahké udržiavať parný generátor s inteligentným systémom Smart Calc Clean – naším zabudovaným systémom na odstraňovanie vodného kameňa. Systém vás upozorní na potrebu vykonať odstránenie vodného kameňa a obsahuje nádobu na jeho ľahké a bezpečné uskutočnenie. Keďže ho možno používať opakovane, ušetríte peniaze a nikdy nebudete kupovať ďalšie filtre.
Ocenenia
4.6
z 5
11
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Keti188
17/05/2022
Česká republika
Podařený dárek
Parní generátor jsem koupila mamce, protože jí vypověděla stará žehlička a nemůže si ho vynachválit. Líbí se jí, že nemusí nastavovat teplotu, ale sám se přizpůsobí látce, kterou žehlí. Navíc nemusí pořád odbíhat doplňovat vodu a jen pohodlně sedí a žehlí u seriálu.
Výhody
teplota se sama přizpůsobí, nádržka na vodu
Nevýhody
nejsou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6066/20 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6066/20 Parní generátor
Simon1996
16/05/2022
Česká republika
Skvělý dárek pro ženu
Koupil jsem ho manželce a je s ním moc spokojená. Předtím jsme měli jiný, ale tenhle není tak těžký a ceníme jeho chytré funkce.
Výhody
Lehký, snadné použití,
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6066/20 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6066/20 Parní generátor
Minnie33
20/04/2022
Česká republika
Elegantní a výkonný parní generátor
Výsledek předčil očekávaní. Praktická velká nádrž na vodu je vyjímatelná a na rozdíl od klasické napařovací žehličky odpadá neustálé běhání a dolévání vody. Žehlící plocha je velmi kvalitní, žehlení s ní jde jako po másle.
Výhody
nádrž na vodu, nerezová žehlící plocha, elegantní a praktický design
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6066/20 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 6000 Series PSG6066/20 Parní generátor
Na všetky odevy vhodné na žehlenie
Až 20 % úspora energie podľa normy IEC 603311, v porovnaní s GC6742