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  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
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  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
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  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť

PerfectCare série 7000Parný generátor

PSG7030/20

4.2
| (5) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
Séria PerfectCare 7000 je vyrobená so zreteľom na vaše pohodlie – je neuveriteľne ľahká a jednoducho sa s ňou manipuluje. Generuje výkonnú paru na rýchlejšie dosiahnutie skvelých výsledkov. Technológia OptimalTEMP garantuje, že nespálite žiadnu žehliteľnú látku.
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Jednotka v žehlení

Žehlenie bez námahy. Skvelé výsledky.

Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť

  • Zaručene sa nič nespáli*

  • Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu

  • Ultraľahká žehlička

Výkonná para pre odstraňovanie záhybov

Výkonná para pre odstraňovanie záhybov

Silné a nepretržité uvoľňovanie pary účinne narovná aj tie najnepoddajnejšie záhyby na najhrubších tkaninách.

Jedno ideálne nastavenie teploty pre všetky druhy tkanín na žehlenie

Jedno ideálne nastavenie teploty pre všetky druhy tkanín na žehlenie

Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb bez úpravy teploty a zaručene nič nespálite. Vďaka technológii OptimalTEMP nie je potrebné nič nastavovať. Už viac nemusíte pred žehlením triediť bielizeň ani čakať na zahriatie či ochladenie žehličky. Tá je v každom okamihu pripravená na každý typ tkaniny.

Ľahká žehlička ideálna na zvislé naparovanie

Ľahká žehlička ideálna na zvislé naparovanie

Žehlička je úžasne ľahká a pohodlne sa ňou manipuluje, jednoducho kĺže a znižuje tak únavu zápästia. Vďaka svojej nízkej hmotnosti len 800 g taktiež uľahčuje zvislé naparovanie záclon a visiacich odevov.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

5

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

4
3
2

04/06/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Super podpora

Veľmi dobrý parný generátor. Mal som iba jediný problém - začala mi unikať para cez bočný uzáver, cez ktorý sa vylieva voda pri odvapňovaní. Kontaktoval som podporu, kvôli objednaniu náhradného dielu. Veľmi ustretová operátorka. Zaruku som nechcel uplatňovať, lebo zaslanie celého generátora do autorizovaného servisu by ma vyšlo rovnako ako náhradný diel a zbytočne by zabralo čas. Operátorka však všetko vybavila cez telefón a e-mail. Nemusel som nikde nič nosiť. 100 bodov za takýto prístup.

Výhody

Veľké množstvo pary. Lepší systém odvapňovaní ako model ktorý som mal predtým

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor

06/07/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Naprostá spokojenost

Naprostá spokojenost, žádné nastavování, hlídání žehličky naprkně, jediné co u této chybí kontrola odkapávání vody, jinak veliká spokojenost.

Výhody

Nemusím nic hlídat

Nevýhody

Občaa kape voda

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 7000 Series PSG7140/70 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 7000 Series PSG7140/70 Parní generátor

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Žehlení bez spálení

Není třeba třídít prádlo podle druhů - nic se nespálí. Velmi lehké žehlení, velká nádržka na vodu.

Nevýhody

Vyšší cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Parní generátor

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pre všetky tkaniny určené na žehlenie