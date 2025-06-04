Jednotka v žehlení
Inteligentná automatická para
Zaručene sa nič nespáli*
Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu
Ultraľahká žehlička
S technológiou OptimalTEMP dosiahnete skvelé výsledky s jedným ideálnym nastavením teploty. Zaručujeme, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu vhodnú na žehlenie. Ani keď sa nechá bez dozoru. Môžete ju pokojne nechať položenú na šatách alebo žehliacej doske.
Silné a nepretržité uvoľňovanie pary účinne narovná aj tie najnepoddajnejšie záhyby na najhrubších tkaninách.
Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb bez úpravy teploty a zaručene nič nespálite. Vďaka technológii OptimalTEMP nie je potrebné nič nastavovať. Už viac nemusíte pred žehlením triediť bielizeň ani čakať na zahriatie či ochladenie žehličky. Tá je v každom okamihu pripravená na každý typ tkaniny.
Ocenenia
4.7
z 5
42
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Zelo77
04/06/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Super podpora
Veľmi dobrý parný generátor. Mal som iba jediný problém - začala mi unikať para cez bočný uzáver, cez ktorý sa vylieva voda pri odvapňovaní. Kontaktoval som podporu, kvôli objednaniu náhradného dielu. Veľmi ustretová operátorka. Zaruku som nechcel uplatňovať, lebo zaslanie celého generátora do autorizovaného servisu by ma vyšlo rovnako ako náhradný diel a zbytočne by zabralo čas. Operátorka však všetko vybavila cez telefón a e-mail. Nemusel som nikde nič nosiť. 100 bodov za takýto prístup.
Výhody
Veľké množstvo pary. Lepší systém odvapňovaní ako model ktorý som mal predtým
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor
Anonymní 22
06/07/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Naprostá spokojenost
Naprostá spokojenost, žádné nastavování, hlídání žehličky naprkně, jediné co u této chybí kontrola odkapávání vody, jinak veliká spokojenost.
Výhody
Nemusím nic hlídat
Nevýhody
Občaa kape voda
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 7000 Series PSG7140/70 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 7000 Series PSG7140/70 Parní generátor
Čumáček
10/05/2022
Česká republika
Žehlení bez spálení
Není třeba třídít prádlo podle druhů - nic se nespálí. Velmi lehké žehlení, velká nádržka na vodu.
Nevýhody
Vyšší cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Parní generátor
Pre všetky tkaniny určené na žehlenie
až 30 % úspora energie podľa normy IEC 603311 v režime NORMAL v porovnaní s režimom MAX