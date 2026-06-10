Jednotka v žehlení
Zvislé naparovanie záclon a zaveseného oblečenia
OptimalTEMP zaručuje, že sa nespália žiadne odevy
Až 160 g/min pary a parný ráz 600 g
1 hodina žehlenia s veľkou 1,5 l nádobou na vodu
Naparovací systém TurboPower na zaistenie lepšieho zážitku zo žehlenia; silnejší prúd pary bez prerušení. Motor TurboPower znižuje množstvo mokrých škvŕn na odevoch počas žehlenia*, takže odevy sú pripravené na nosenie bez čakania na vyschnutie.
SteamGlide Elite je naša najnovšia a najpokročilejšia technológia pre dokonalý kĺzavý výkon a vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu. Pokročilá nanotitánová vrstva poskytuje vynikajúci kĺzavý výkon na všetkých odevoch s cieľom získať najrýchlejšie výsledky.
Až 1 hodina neprerušovaného žehlenia vďaka veľkej 1,5 l nádobe na vodu. Keď je nádoba na vodu prázdna, zvukové a svetelné indikátory vás upozornia na potrebu doplnenia, čo môžete ľahko urobiť pod vodovodným kohútikom cez veľké plniace veko.
4.0
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4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Výhody
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
V porovnaní s modelom PSG8000S
V porovnaní s režimom MAX
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.