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  • Praktická a výkonná
  • Praktická a výkonná
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Séria 7000Parný generátor PerfectCare

PSG7200/20

4
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Praktická a výkonná
Nová séria PerfectCare 7000 je navrhnutá pre vaše pohodlie a komfort. Ľahká a ľahko ovládateľná žehlička dodáva silný parný výkon na dosiahnutie skvelých výsledkov v krátkom čase. Vďaka technológii OptimalTEMP sú všetky žehliteľné tkaniny chránené pred spálením.
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Jednotka v žehlení

Žehlenie bez námahy. Skvelé výsledky.

Praktická a výkonná

  • Zvislé naparovanie záclon a zaveseného oblečenia

  • OptimalTEMP zaručuje, že sa nespália žiadne odevy

  • Až 160 g/min pary a parný ráz 600 g

  • 1 hodina žehlenia s veľkou 1,5 l nádobou na vodu

Naparovací systém TurboPower pre výkonnú paru

Naparovací systém TurboPower pre výkonnú paru

Naparovací systém TurboPower na zaistenie lepšieho zážitku zo žehlenia; silnejší prúd pary bez prerušení. Motor TurboPower znižuje množstvo mokrých škvŕn na odevoch počas žehlenia*, takže odevy sú pripravené na nosenie bez čakania na vyschnutie.

Žehliaca plocha SteamGlide Elite na dokonalé kĺzanie

Žehliaca plocha SteamGlide Elite na dokonalé kĺzanie

SteamGlide Elite je naša najnovšia a najpokročilejšia technológia pre dokonalý kĺzavý výkon a vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu. Pokročilá nanotitánová vrstva poskytuje vynikajúci kĺzavý výkon na všetkých odevoch s cieľom získať najrýchlejšie výsledky.

Veľká odnímateľná 1,5 l nádoba na vodu na jednoduché plnenie

Veľká odnímateľná 1,5 l nádoba na vodu na jednoduché plnenie

Až 1 hodina neprerušovaného žehlenia vďaka veľkej 1,5 l nádobe na vodu. Keď je nádoba na vodu prázdna, zvukové a svetelné indikátory vás upozornia na potrebu doplnenia, čo môžete ľahko urobiť pod vodovodným kohútikom cez veľké plniace veko.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

jedna od boljih postaja na tržištu

ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

bolja i od najbolje parne postaje

bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!

Výhody

brzina, jednostavnost, nema kurenja robe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s modelom PSG8000S

  2. V porovnaní s režimom MAX

  3. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.