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Séria 7000Parný generátor PerfectCare

PSG7200/30

Praktická a výkonná
Nová séria PerfectCare 7000 je navrhnutá pre vaše pohodlie a komfort. Ľahká a ľahko ovládateľná žehlička dodáva silný parný výkon na dosiahnutie skvelých výsledkov v krátkom čase. Vďaka technológii OptimalTEMP sú všetky žehliteľné tkaniny chránené pred spálením.
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Jednotka v žehlení

Žehlenie bez námahy. Skvelé výsledky.

Praktická a výkonná

  • Zvislé naparovanie záclon a zaveseného oblečenia

  • OptimalTEMP zaručuje, že sa nespália žiadne odevy

  • Až 160 g/min pary a parný ráz 600 g

  • 1 hodina žehlenia s veľkou 1,5 l nádobou na vodu

Naparovací systém TurboPower pre výkonnú paru

Naparovací systém TurboPower pre výkonnú paru

Naparovací systém TurboPower na zaistenie lepšieho zážitku zo žehlenia; silnejší prúd pary bez prerušení. Motor TurboPower znižuje množstvo mokrých škvŕn na odevoch počas žehlenia*, takže odevy sú pripravené na nosenie bez čakania na vyschnutie.

Žehliaca plocha SteamGlide Elite na dokonalé kĺzanie

Žehliaca plocha SteamGlide Elite na dokonalé kĺzanie

SteamGlide Elite je naša najnovšia a najpokročilejšia technológia pre dokonalý kĺzavý výkon a vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu. Pokročilá nanotitánová vrstva poskytuje vynikajúci kĺzavý výkon na všetkých odevoch s cieľom získať najrýchlejšie výsledky.

Veľká odnímateľná 1,5 l nádoba na vodu na jednoduché plnenie

Veľká odnímateľná 1,5 l nádoba na vodu na jednoduché plnenie

Až 1 hodina neprerušovaného žehlenia vďaka veľkej 1,5 l nádobe na vodu. Keď je nádoba na vodu prázdna, zvukové a svetelné indikátory vás upozornia na potrebu doplnenia, čo môžete ľahko urobiť pod vodovodným kohútikom cez veľké plniace veko.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s modelom PSG8000S

  2. V porovnaní s režimom MAX

  3. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.