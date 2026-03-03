PSG7200/30
Jednotka v žehlení
Zvislé naparovanie záclon a zaveseného oblečenia
OptimalTEMP zaručuje, že sa nespália žiadne odevy
Až 160 g/min pary a parný ráz 600 g
1 hodina žehlenia s veľkou 1,5 l nádobou na vodu
Naparovací systém TurboPower na zaistenie lepšieho zážitku zo žehlenia; silnejší prúd pary bez prerušení. Motor TurboPower znižuje množstvo mokrých škvŕn na odevoch počas žehlenia*, takže odevy sú pripravené na nosenie bez čakania na vyschnutie.
SteamGlide Elite je naša najnovšia a najpokročilejšia technológia pre dokonalý kĺzavý výkon a vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu. Pokročilá nanotitánová vrstva poskytuje vynikajúci kĺzavý výkon na všetkých odevoch s cieľom získať najrýchlejšie výsledky.
Až 1 hodina neprerušovaného žehlenia vďaka veľkej 1,5 l nádobe na vodu. Keď je nádoba na vodu prázdna, zvukové a svetelné indikátory vás upozornia na potrebu doplnenia, čo môžete ľahko urobiť pod vodovodným kohútikom cez veľké plniace veko.
Hodnotenie
V porovnaní s modelom PSG8000S
V porovnaní s režimom MAX
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.