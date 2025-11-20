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Všetky rady

  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
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  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
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  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou

Séria 7000Parný generátor PerfectCare

PSG7300/70

5
| (10) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Rýchle žehlenie s automatickou parou
Nová séria PerfectCare 7000 je navrhnutá tak, aby ste mohli bez námahy žehliť pomocou automatickej pary. S technológiou snímača pohybu sa para uvoľní, keď začnete žehliť. Vďaka technológii OptimalTEMP sú všetky žehliteľné tkaniny chránené pred spálením.
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Jednotka v žehlení

Žehlenie bez námahy. Skvelé výsledky.

Rýchle žehlenie s automatickou parou

  • Automatické naparovanie s detekciou snímača pohybu

  • Zvislé naparovanie záclon a zaveseného oblečenia

  • OptimalTEMP zaručuje, že sa nespália žiadne odevy

  • Až 170 g/min pary a parný ráz 650 g

  • 1 hodina žehlenia s veľkou 1,5 l nádobou na vodu

Inteligentná automatická para na jednoduchšie žehlenie

Inteligentná automatická para na jednoduchšie žehlenie

Technológia snímača pohybu rozpozná, keď sa žehlička pohybuje po oblečení, a automaticky uvoľní silnú paru. Vychutnajte si ľahké a rýchle žehlenie, zatiaľ čo žehlička za vás vykonáva prácu.

Naparovací systém TurboPower pre výkonnú paru

Naparovací systém TurboPower pre výkonnú paru

Naparovací systém TurboPower na zaistenie lepšieho zážitku zo žehlenia; silnejší prúd pary bez prerušení. Motor TurboPower znižuje množstvo mokrých škvŕn na odevoch počas žehlenia*, takže odevy sú pripravené na nosenie bez čakania na vyschnutie.

Žehliaca plocha SteamGlide Elite na dokonalé kĺzanie

Žehliaca plocha SteamGlide Elite na dokonalé kĺzanie

SteamGlide Elite je naša najnovšia a najpokročilejšia technológia pre dokonalý kĺzavý výkon a vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu. Pokročilá nanotitánová vrstva poskytuje vynikajúci kĺzavý výkon na všetkých odevoch s cieľom získať najrýchlejšie výsledky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

10

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

20/11/2025

Česká republika

Česká republika

Parní generátor pro náročné

Tento parní generátor předčil má očekávání, jak účinností žehlení, silným vývojem páry, ovládáním vývoje páry, zvukovou signalizací zapnutí, nahřátí a chybějící vody. Design je moderní a praktický. Robustní ucho velmi pomáhá v přenášení stanice, která je větších rozměrů. Doplňování vody je usnadněno otvorem z hora a odnímatelnou nádržkou s velkým objemem 1,4 litru. Velmi dobré výsledky jsou i při vertikálním žehlení, které se zapíná tlačítkem na držadle. Výhodou je použití vody z kohoutku a možností odkalkování stanice šroubovacím otvorem, který je velmi prakticky vyřešen.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Parní generátor PerfectCare 8000 Series

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Parní generátor PerfectCare 8000 Series

19/11/2025

Česká republika

Česká republika

Výborná žehlička

Produkt jsem zakoupila cca před týdnem, splnil moje očekávání. Na požadovanou teplotu se zahřeje rychle, pára je dostatečně silná, oblečení stačilo vyžehlit z jedné strany a sklady se vyrovnaly. Dobře žehlička i při svislém žehlení. Výhodou je zabudované ucho na přenášení a zamykání žehličky. Nevýhodou pro mě jako leváka bylo, že ucho se dá složit jenom na jednu stranu a při žehlení se mi šňůra občas zasekla o ucho.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Parní generátor PerfectCare 8000 Series

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Parní generátor PerfectCare 8000 Series

19/11/2025

Česká republika

Česká republika

Žehlička už nikdy víc :-)

Parní generátor mne velmi mile překvapil. Žehlí se opravdu snadněji, stačí pár tahů. Ušetří se hodně času. Žehlit jde i ve vertikální poloze. Když nechám žehličku na látce, tak se opravdu nespálí. Má i vychytávky jako výlevku na přebytečnou vodu, i prostor na obmotání kabelů při úklidu. Vyžehlila jsem snadno i lněné oblečení, se kterým obyčejně bojuju. Jsem opravdu velmi mile překvapena a rozhodně už se k žehličce nevrátím, nečekala jsem takový rozdíl.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Parní generátor PerfectCare 8000 Series

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Parní generátor PerfectCare 8000 Series

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s modelom PSG8000S

  2. V porovnaní s režimom MAX

  3. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.