Jednotka v žehlení
Automatické naparovanie s detekciou snímača pohybu
Zvislé naparovanie záclon a zaveseného oblečenia
OptimalTEMP zaručuje, že sa nespália žiadne odevy
Až 170 g/min pary a parný ráz 650 g
1 hodina žehlenia s veľkou 1,5 l nádobou na vodu
Technológia snímača pohybu rozpozná, keď sa žehlička pohybuje po oblečení, a automaticky uvoľní silnú paru. Vychutnajte si ľahké a rýchle žehlenie, zatiaľ čo žehlička za vás vykonáva prácu.
Naparovací systém TurboPower na zaistenie lepšieho zážitku zo žehlenia; silnejší prúd pary bez prerušení. Motor TurboPower znižuje množstvo mokrých škvŕn na odevoch počas žehlenia*, takže odevy sú pripravené na nosenie bez čakania na vyschnutie.
SteamGlide Elite je naša najnovšia a najpokročilejšia technológia pre dokonalý kĺzavý výkon a vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu. Pokročilá nanotitánová vrstva poskytuje vynikajúci kĺzavý výkon na všetkých odevoch s cieľom získať najrýchlejšie výsledky.
5.0
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Bartys
20/11/2025
Česká republika
Parní generátor pro náročné
Tento parní generátor předčil má očekávání, jak účinností žehlení, silným vývojem páry, ovládáním vývoje páry, zvukovou signalizací zapnutí, nahřátí a chybějící vody. Design je moderní a praktický. Robustní ucho velmi pomáhá v přenášení stanice, která je větších rozměrů. Doplňování vody je usnadněno otvorem z hora a odnímatelnou nádržkou s velkým objemem 1,4 litru. Velmi dobré výsledky jsou i při vertikálním žehlení, které se zapíná tlačítkem na držadle. Výhodou je použití vody z kohoutku a možností odkalkování stanice šroubovacím otvorem, který je velmi prakticky vyřešen.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Parní generátor PerfectCare 8000 Series
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Parní generátor PerfectCare 8000 Series
Prdle
19/11/2025
Česká republika
Výborná žehlička
Produkt jsem zakoupila cca před týdnem, splnil moje očekávání. Na požadovanou teplotu se zahřeje rychle, pára je dostatečně silná, oblečení stačilo vyžehlit z jedné strany a sklady se vyrovnaly. Dobře žehlička i při svislém žehlení. Výhodou je zabudované ucho na přenášení a zamykání žehličky. Nevýhodou pro mě jako leváka bylo, že ucho se dá složit jenom na jednu stranu a při žehlení se mi šňůra občas zasekla o ucho.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Parní generátor PerfectCare 8000 Series
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Parní generátor PerfectCare 8000 Series
Bohu
19/11/2025
Česká republika
Žehlička už nikdy víc :-)
Parní generátor mne velmi mile překvapil. Žehlí se opravdu snadněji, stačí pár tahů. Ušetří se hodně času. Žehlit jde i ve vertikální poloze. Když nechám žehličku na látce, tak se opravdu nespálí. Má i vychytávky jako výlevku na přebytečnou vodu, i prostor na obmotání kabelů při úklidu. Vyžehlila jsem snadno i lněné oblečení, se kterým obyčejně bojuju. Jsem opravdu velmi mile překvapena a rozhodně už se k žehličce nevrátím, nečekala jsem takový rozdíl.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Parní generátor PerfectCare 8000 Series
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Parní generátor PerfectCare 8000 Series
V porovnaní s modelom PSG8000S
V porovnaní s režimom MAX
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.